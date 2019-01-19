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Болгария выдала США российского мошенника

  • 19.01.2019, 13:04
Фото: соцсети

Болгария экстрадировала в США гражданина РФ, подозреваемого в кибермошенничестве на 7 миллионов долларов.

Об этом сообщили в посольстве РФ в США со ссылкой на информацию прокурора Восточного округа Нью-Йорка. 

Россиянин А.Жуков, обвиняемый в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества", был экстрадирован 18 января, содержится в тюрьме Бруклина. 

"В ближайшее время сотрудники генконсульства РФ посетят Жукова и окажут необходимое консульское содействие", - заявили в посольстве. 

Как сообщает "Дождь", США заочно предъявили обвинения Жукову и еще пятерым россиянам и двум гражданам Казахстана в ноябре 2018 года.

Как писал "Коммерсантъ", Жуков известен в хакерской среде под ником Nastra и его подозревают в накрутке просмотров рекламных роликов. Ущерб оценивают в 7 миллионов долларов. 

В США Жукову грозит 20 лет лишения свободы, однако если он передаст ФБР и прокуратуре данные на его клиентов, он может избежать крупного срока. 

По данным СМИ, в 2010 году Жуков переехал в Болгарию и через посредников в США стал получать "заказы" на накрутку просмотров рекламных видеороликов с помощью ботов. Жуков накручивал просмотры с помощью закупленных серверов. Позже рекламные компании поняли, что стали жертвами мошенничества и обратились в полицию.


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