Водитель из Барановичей выиграл второй суд у ГАИ 19.01.2019, 18:37

Останавливаться на этот Юрий Бурба не намерен.

Многие думают, что доказывать свою правоту инспекторам ГАИ, в том числе в суде, дело не столько хлопотное, сколько бесполезное, однако житель Барановичей Юрий Бурба так не считает, пишет abw.by.

За три месяца, прошедших после рекордно короткой эвакуации его автомобиля, мужчина успел изрядно потрепать нервы всему отделу Барановичской ГАИ и выиграть два судебных процесса, причем второй завершился недавно.

Напомним: в сентябре прошлого года Renault Twingo Юрия был эвакуирован из-под знака "Стоянка запрещена", и все эти месяцы мужчина добивался признания своей невиновности, так как, по его словам, автомобиль простоял под запрещающим знаком меньше пяти минут, а значит, эвакуация была незаконной. Кроме того, протокол об эвакуации автомобиля был составлен не на месте, а позже, что также является нарушением данной процедуры.

В протоколе осмотра должны быть указаны:

- дата и время проведения осмотра, составления протокола;

- должность, ФИО сотрудника ГАИ, составляющего протокол;

- место, с которого производится принудительная отбуксировка;

- тип и марка (модель) транспортного средства, его регистрационный знак;

- результаты осмотра, перечень имеющихся видимых дефектов и повреждений машины;

- высказанные участниками осмотра (например, двумя понятыми) замечания (при их наличии);

- наименование организации, которой принадлежит средство эвакуации, ФИО лица, осуществляющего эвакуацию;

- наименование организации, которой принадлежит охраняемая стоянка, адрес охраняемой стоянки, куда будет помещено транспортное средство, ФИО лица, принявшего авто на хранение.

Один экземпляр протокола остается на штрафстоянке, второй - в ГАИ, третий вручается собственнику при возврате машины.

Все это время Юрий был на связи с редакцией. На первом заседании суд вынес постановление в пользу автомобилиста, отправив дело на новое рассмотрение в ГАИ. После этого в деле появились новые свидетельские показания - социального педагога и уборщицы школы.

- А еще я почитал ПИКоАП, - сообщил Юрий, - и выяснил, что инспектор вообще не имел права собирать какие-либо доказательства!

Статья 5.1. Основания для отвода судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс, секретаря судебного заседания (секретаря судебного заседания - помощника судьи)

1. Судья, должностное лицо органа, ведущего административный процесс, подлежат отводу:

1) если они участвовали ранее в этом же деле в качестве потерпевшего или лица, в отношении которого велся административный процесс, представителя или законного представителя потерпевшего, законного представителя лица, в отношении которого велся административный процесс, а также защитника, свидетеля, эксперта, специалиста или переводчика…

Инспектор ДПС, который был во время первого суда опрошен как свидетель, не имел права впоследствии заниматься сбором доказательств по этому же делу. За эту ниточку Юрий уцепился и в суд шел, что называется, во всеоружии.

Суд и на этот раз встал на сторону автомобилиста: ввиду того что новые доказательства были получены с нарушением норм ПИКоАП, они были признаны недопустимыми.

В итоге из собранных доказательств по делу у ГАИ суд принял только показания инспектора ДПС, водителя и крановщика погрузчика, которые участвовали в процедуре эвакуации автомобиля Renault Twingo в зоне действия знака "Стоянка запрещена".

В ходе судебного заседания представитель ГАИ не смог доказать, что автомобиль Юрия действительно находился под запрещающим знаком более пяти минут.

Решение суда было вынесено быстро: постановление начальника ОГАИ ОВД Барановичского горисполкома от 6 декабря 2018 г. в отношении Бурбы Юрия Ивановича отменить, дело об административном правонарушении в отношении него прекратить за недоказанностью его виновности в совершении административного правонарушения.

Впрочем, для Юрия эта война еще не закончена. Он сказал, что доволен результатами суда, но на достигнутом останавливаться не собирается. Недавно он подал заявление в милицию о привлечении к административной ответственности сотрудника, выступавшего представителем ГАИ в суде, и составил ходатайство о проверке профессиональной пригодности данного сотрудника.