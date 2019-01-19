Профсоюз РЭП - нанимателям: Пора прекращать «кидалово» по-белорусски 19.01.2019, 20:41

Независимый профсоюз встал на защиту работника, которому не заплатили за неделю смен по 11 часов.

Наниматель сначала заключил договор подряда с членом профсоюза РЭП Валентином Рябченко, а потом расторг его и не заплатил.

Работник хочет получить свои 3 000 рублей, пишет praca-by.info.

Рассмотрение гражданского дела по иску Валентина Рябченко к ЧУП «Белрокмед» перенесено на 1 февраля, потому что не собраны необходимые доказательства по делу. Такое решение принял суд Ленинского района Минска 16 января.

Иск подготовил правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.

Валентин Рябченко выполнял сварочные работы с 10 по 15 ноября 2018 года по договору подряда в ЧУП «Белрокмед». 10 ноября он устроился на работу к ответчику по договору подряда сварщиком на производство блок-модулей, где проработал неделю по 11 часов в день.

7 декабря наниматель прислал Валентину Рябченко уведомление о расторжении договора подряда: «медленно выполняет работу».

Истец считает, что «осуществлял работы по трудовому договору, а договор подряда ничтожен, т.к. в нарушение п.1 указа президента №314 основным условием договора подряда является указание цены выполняемых работ». Однако стоимость работ в договоре подряда, подписанном 10 ноября, не указана.

Истец просит признать договор подряда ничтожным, установить факты наличия трудовых отношений, заключения бессрочного трудового договора и нарушения законодательства о труде.

Кроме того, Рябченко просит взыскать с ответчика заработную плату за отработанное время и произвести окончательный расчет – общая сумма иска составляет 3028.57 рублей.

- Беспрецедентный случай в практике профсоюза: при подписанном договоре подряда с работником незаконно его расторгают и не платят ни копейки за неделю работы по 11 часов. По словам Рябченко, такие трюки работодатель проделывал и ранее. Думаю, что на этом примере мы покажем другим работодателям, что пора прекращать кидалово по-белорусски, - прокомментировал правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.