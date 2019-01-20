«Боевики готовили серию взрывов в Магнитогорске» 20.01.2019, 14:59

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Проект Baza подробно рассказал о сценарии теракта.

Журналисты проекта Baza (экс-сотрудники Mash и Life) опубликовали материал, в котором заявляют, что взрыв в жилом доме в Магнитогорске, случившийся 31 декабря, «был терактом», а боевики, причастные к нему, «готовили серию взрывов в новогоднюю ночь». По данным Baza, «к взрыву в жилом доме 164 на Карла Маркса причастны Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов», пишет znak.com.

Что известно о «боевиках», возможно, причастных к совершению взрыва дома в Магнитогорске

Махмуд Джмуаев родился в 1975 году в Узбекистане в многодетной семье учительницы русского языка и литературы, пишет Baza. Аналогичную информацию позднее опубликовал портал 74.ру. В конце 90-х Джумаев переехал в Россию, стал жить в Магнитогорске. Мужчина работал на стройке прорабом, позднее стал заниматься частным извозом, а в 2015 году Джумаев перешел на работу в таксопарк, где был определен водителем на 31-й маршрут. По словам жены Джумаева Олеси, именно с переходом на новую работу три года назад, «все и началось». «Он изменился. Стал часто говорить о религии. Сначала просто так, между делом. Потом все чаще — и даже предложил мне сменить веру и принять ислам», — рассказала Олеся журналистам Baza.

По словам девушки, после того, как ее муж увлекся религией, отношения в семье стали портиться. «Он стал смотреть какие-то ролики, мне их уже не показывал, да я и не понимаю их язык. Он все время сидел в телефоне, в мессенджерах, общался с этими друзьями, дружил с этими маршруточниками, их там несколько у него было, но домой никогда не приводил. Стал что-то слушать, купил наушники и мог часами в них сидеть, уйдя в себя, даже засыпал так», — рассказала Олеся.

Отношения в семье Джумаевых стали портиться, летом 2018 года Олеся и Махмуд расстались, потому что Джумаев «больше не хотел жить с неверной». По словам Олеси, последний раз она видела бывшего мужа в канун трагедии — 30 декабря 2018 года.

Позднее, во время обысков в квартире Олеси, сотрудники ФСБ найдут экстремистские книги, запрещенные в России, пишет Baza. Девушка будет настаивать, что видит книги первый раз, вся экстремистская литература принадлежит ее бывшему мужу.

Одним из друзей Махмуда Джумаева был Альмир Абитов, мужчины познакомились на работе в таксопарке. Альмир Абитов женат, у него четверо детей. Абитов принял ислам вместе со своей женой Валентиной (новое имя Хадиджа) четыре года назад. Так мужчина пытался спастись от алкогольной зависимости. Валентина рассказала Baza, что принять ислам для спасения от алкоголизма Альмиру предложил некий мужчина, с которым он, как и Джумаевым, познакомился на работе. После принятия ислама у детей Абитовых начались проблемы — «одноклассники стали травить старших детей из-за того, что они читали Коран, а дочка ходила в хиджабе».

Летом 2018 года в между Альмиром и Валентиной (Хидиджой) начались скандалы. По словам Валентины, ее мужа будто подменили: он перестал приносить домой деньги, не обращал внимания на детей, стал постоянно где-то пропадать. Супруги расставались, но потом снова сходились. Альмир жаловался жене, что ему неудобно из пригорода ездить на работу в Магнитогорск, поэтому в рабочие дни он решил ночевать у своего друга Махмуда Джумаева.

В декабре 2018 года, как рассказала Валентина (Хидиджа) проекту Baza, ее муж снова перестал приходить домой, последний раз они виделись, как и супруги Джумаевы, 30 декабря. «Утром первого января к нам пришли полицейские и сказали, что Альмир мог оказаться под завалами того дома на улице Карла Маркса. Я не знаю, как он мог там оказаться, никогда от него не слышала про этот дом. <…> Мне рассказали, что взорвалась маршрутка, там был Махмуд. Пока неточно, но там же и Альмир мог быть. Я тоже так подумала, они с Махмудом все время вместе проводили, на такси его ездили по делам куда-то. Полицейский меня спросил: „Ты где хочешь, чтобы твой муж был, под завалами или в маршрутке?“» — рассказала Валентина, которую вместе с детьми 1 января забрали в отделение полиции.

О третьем соратнике Джумаева и Абитова — Алишере Каимове — известно меньше всего. По данным Baza, мужчина снимал квартиру № 37 в доме № 93 на проспекте Ленина в Магнитогорске. Baza утверждает, что часто в этой квартире оставались ночевать Джумаев и Абитов. Соседка Каимова Светлана, которую сотрудники ФСБ привлекли в качестве понятой при обысках, рассказала журналистам, что последний раз видела Каимова, Абитова и Джумаева 30 декабря около 18 часов. «У них с собой был такой баллон с газом, небольшой, его в руках удобно носить. Я спросила, зачем вам, мол, газ, у вас же электричество есть, готовьте на плитке. Они ответили мне, что так удобнее, плитка долго разогревается, а здесь огонь, быстро», — рассказала Светлана. По ее словам, около дома № 93 «маршрутчики» держали белую «газель», однако за несколько дней до взрыва ее убрали, куда именно, Светлане не известно. Соседка Каимова также рассказала, что при обысках в его квартире оперативники нашли «пакет с белой смесью», а вот газовый баллон, который мужчины приносили в квартиру 30 декабря, силовики уже не нашли. Напомним, что источник Znak.com еще в начале января сообщал, что на месте взрыва были найдены следы гексогена. Однако официально СКР заявлял, что никаких взрывчатых веществ на месте трагедии обнаружено не было.

Baza отмечает, что у Алишера Каимова был приятель по имени Вадим, который вместе с Каимовым работал водителем маршрутки на рейсе № 40. Правда, Вадим около полутора лет назад принял ислам и поменял имя, став Асхабом. После этого, по словам бывшего коллеги Вадима (Асхаба), мужчина решил уволиться, потому что ему теперь «не нужно работать». «Я удивился и спросил, откуда он берет деньги. Вадим сказал, что деньги ему дает Аллах. Я поинтересовался, а почему другим ребятам Аллах ничего не дает? Он ответил, что надо правильно молиться, а они это делают неправильно», — рассказал журналистам проекта Baza бывший коллега Вадима (Асхаба).

Второго января сотрудники ГИБДД тормозили на улицах маршрутки по двум направлениям № 31 и 40. Водители, как утверждает Baza, узнавали на черно-белых фотографиях, которые им показывали силовики, трех человек — Махмуда Джумаева, Алишера Каимова и Вадима (Асхаба).

«Боевики готовили серию терактов в новогоднюю ночь»

Проект Baza пишет, что боевики готовили в Магнитогорске несколько терактов, которые должны были происходить в новогоднюю ночь, а дом № 164 на улице Карла Маркса должны были взорвать не 31 декабря, а 1 января рано утром, что стало бы завершающим звеном. Однако в планах боевиков якобы произошел сбой.

По данным Baza, «маршруточники» с 12 декабря начали искать съемную квартиру, для чего ежедневно звонили по объявлениям. Мужчины рассматривали исключительно многоквартирные дома, квартиры должны были находиться не выше третьего этажа. Поиски квартиры «маршруточники» прекратили, как пишет Baza, 19–21 декабря, когда выяснили, что та самая квартира, где в результате произошел взрыв, на третьем этаже дома № 164 на Карла Маркса, освобождается перед Новым годом. Махмуд Джумаев несколько раз с друзьями приезжал к дому № 164, внимательно изучал строение арок, искал окна квартиры, которую впоследствии будет снимать с друзьями. С тех самых пор под окнами дома № 164 жители стали замечать белую «газель».

30 декабря Махмуд Джумаев связывается с неким Павлом Самохваловым, который продает мобильные телефоны в небольшом торговом павильоне на Карла Маркса. Контакты Самохвалова Джумаеву дает Альмир Абитов. Джумаев просил у Самохвалова много левых сим-карт, которые будут чистыми, но активированными. В результате Джумаев забрал у Самохвалова восемь сим-карт оператора «Теле-2».

В тот же день около 18 часов один из «маршруточников» получил ключи от квартиры № 315 в доме № 164. Ключи передавала Антонина — знакомая Виталия Тишкина, который был собственником 315-й квартиры. «Маршруточники» оплатили съемную квартиру на несколько дней вперед, а вот документы не передали, они обещали Антонине сделать это позднее. Позднее Антонина расскажет, что передала ключи от квартиры «каким-то таджикам», после чего данные о жителях Таджикистана появились в списках МЧС напротив квартиры № 315. Фото этих списков ранее публиковала «Комсомольская правда».

По данным источников Baza, «маршруточники» собирались заложить несколько бомб в местах гуляний в ночь на 1 января. Устройства якобы планировали прятать в урнах, под лавочками в скверах, парках и площадях. Кстати, судя по всему, одно из таких заранее заложенных устройств было случайно найдено дворником у ТЦ «Континент». Ранее источник Znak.com сообщал, что 1 января силовики заметили на записях с камер видеонаблюдения некого мужчину, похожего на бомжа, который ходил и осматривал урны возле ТЦ «Континент». В какой-то момент этот мужчина достал из урны некий предмет, с которым ушел с территории ТЦ. Позднее выяснилось, предметом, который взял мужчина, оказался мобильный телефон с присоединенными проводами. «Бомж решил украсть телефон и каким-то образом умудрился оборвать провода так, что фактически обезвредил взрывчатку. В результате она не сработала», — утверждал ранее наш источник в силовых структурах. Он также добавил, что, изучив содержимое телефона, силовики установили лиц, кто мог быть причастен к взрыву дома № 164.

Данные проекта Baza фактически подтверждают информацию источников Znak.com. Так, Baza пишет, что бутылку с проводами в урне первым заметил 68-летний дворник Салават, который позвал своего приятеля Сергея Демьянова посмотреть на находку. «Я заметил внутри этой бутылки много черных точек, как шариков каких-то или шляпок гвоздей. Сергею сказал, что он *** (дурак) и надо все сложить обратно. Но он взял мобильник этот и ушел. А я позвонил в полицию», — рассказал Салават журналистам.

По словам дворника сотрудники полиции не сразу поверили его словам, приняв их за пьяную шутку. Однако, когда силовики все же приехали на место, осмотрели бутылку с проводами, на место инцидента приехал некий полковник, который приказал срочно звонить в МЧС и ФСБ. Впоследствии оперативники нагрянули в квартиру к Сергею Демьянову, тот уже был пьян, телефоном не пользовался, бросил его в карман куртки, чтобы потом продать и купить еще водки. Прибывшие к Демьянову саперы осмотрели найденный телефон. По данным источников Baza, дешевый кнопочный телефон и две батарейки были примотаны к пластиковой емкости с взрывчатым веществом белого цвета. Телефон должен был сработать по звонку как детонатор, пишет Baza. В том самом мобильном телефоне была установлена сим-карта оператора «Теле-2».

Проверив детализацию и биллинг номера найденного телефона, сотрудники ФСБ, вышли на того самого Махмуда Джумаева. Уже после этого выяснилось, что «газель» с номером В919ТЕ 174-го региона принадлежала ему.

Остальные взрывные устройства, которые должны быть разбросаны по всему городу днем 31 декабря, остались в квартире на Ленина, 93, пишет Baza. После того, как произошел взрыв в доме № 164, в Магнитогорске были введены повышенные меры безопасности, которые были усилены с приездом в город президента Владимира Путина. В результате закладывать бомбы в центре Магнитогорска, как, по данным Baza, планировали боевики, было уже невозможно. Именно поэтому пластиковую бутылку с проводами и телефоном фактически бросили на остановке общественного транспорта у ТЦ «Континент».

Кстати, взрыв в доме № 164, как пишет Baza, произошел незапланированно. «Устройство срабатывает, вероятно, из-за замыкания в цепи, вызванного либо случайным звонком / сообщением на этот номер, либо из-за ошибки террористов во время сборки. А это значит, в квартире на тот момент кто-то был и этим кем-то могли быть не Джумаев, Абитов или Каимов. Но по официальным данным, при взрыве погибли 39 человек, и все они были опознаны родственниками. Однако это не исключает того факта, что данные по телам погибших в квартире боевиков скрыли для оперативных действий и не внесли в официальный список», — пишет Baza.

По данным журналистов, сотрудники СКР и МЧС отправились на городскую свалку, где им приказали искать «подозрительные предметы». Исходя из этого можно предположить, пишет Baza, что следственная группа предполагала, что дворник Салават мог найти лишь одну из бомб, оставленную «маршруточниками».

ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске, СКР настаивает, что террористы лгут

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске, о чем сообщили телеграм-канал Directorate 4 и SITE Intelligence Group со ссылкой на публикацию еженедельной арабской газеты Al-Naba, которая приводит информацию источника. В статье говорится, что боевики заложили взрывчатку в многоэтажку по улице Карла Маркса, № 164, «между третьим и десятым этажом» и утром 31 декабря привели ее в действие. «Свое долгое молчание на эту тему группировка объясняет соображениями безопасности устроивших теракт. Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было», — пишут авторы Directorate 4.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что приоритетной версией трагедии в Магнитогорске по-прежнему остается взрыв бытового газа. «Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено. Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», — сказала Петренко.