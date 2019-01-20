Эксперты предсказали падение темпов роста ВВП Китая до минимума за 28 лет 1 20.01.2019, 16:11

Рост китайской экономики в 2018 году станет самым небольшим с 1990 года.

По итогам 2018 года темпы экономического роста в Китае составят 6,6%, что является самым низким показателем с 1990 года. К такому выводу пришли опрошенные агентством Reuters эксперты и аналитики.

Официальные данные о росте экономики в 2018 году китайские власти должны объявить в понедельник, 21 января. Некоторые аналитики заявили, что реальный рост ВВП Китая уже сейчас ниже тех цифр, которые публикуют власти, передает РБК.

В 2017 году экономика Китая, по официальным данным, выросла на 6,8%.

«Большинство аналитиков считают, что, несмотря на меры стимулирования, эффект которых проявится через некоторое время, падение темпов роста продолжится, прежде чем начнется улучшение. В этом году ожидается дальнейшее замедление до 6,3%», — пишет Reuters.

Основными причинами снижения темпов роста называют слабый внутренний спрос, слабую инвестиционную активность и торговую войну с США.

«Даже если Китай и Соединенные Штаты договорятся о торговой сделке на текущих переговорах, что само по себе является трудной задачей, это не будет панацеей для ускорения роста китайской экономики», — отмечают опрошенные агентством эксперты.

Поводом для пессимистических прогнозов стали в том числе данные по росту ВВП за третий квартал 2018 года. Он стал самым слабым с момента финансового кризиса 2009 года, ВВП Китая вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в то время как во втором квартале рост составил более 6,7%. До публикации официальных данных аналитики ожидали, что экономика Китая с июля по сентябрь вырастет на 6,6%.

«Тенденция замедления усиливается, несмотря на обещания китайских властей поощрять внутренние инвестиции для поддержки экономики. Внутренний спрос оказался слабее неожиданно устойчивого экспорта», — сказал тогда в беседе с Reuters старший экономист по развивающимся рынкам токийской SMBC Nikko Securities Кота Хираяма.

Данные о состоянии китайской экономики обычно оказывают существенное влияние на нефтяные цены. В сентябре после достижения пиковых за последние четыре года значений цена нефти марки Brent вошла в фазу падения. К концу декабря цена барреля опустилась с сентябрьских $82 до уровней ниже $50 за баррель. В течение последующей коррекции стоимость барреля нефти Brent поднялась до $62 за баррель.