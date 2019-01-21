Kyodo: Япония заключит мирный договор с РФ в случае передачи двух островов 3 21.01.2019, 9:35

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Речь идет о Шикотане и Хабомаи.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность заключить мирный договор с Россией, при котором его стране отойдет часть Курильских островов — Шикотан и архипелага Хабомаи. Токио готов к их передаче де-факто. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, передает "Радио Свобода".

Соответствующее заявление может быть сделано по итогам переговоров японского премьера с президентом России Владимиром Путиным 22 января в Москве. Попытки добиться от России возвращения всех четырех спорных островов, включая Итуруп и Кунашир, по мнению Абэ выглядят "нереалистичными".

В начале января Абэ заявил, что Япония претендует на острова, но согласна, чтобы живущие на них россияне остались там после передачи территории. В Кремле утверждают, что слова главы японского правительства "осложнили переговорный процесс".

Япония не признает российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре после встречи Абэ с Владимиром Путиным стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года, по которой СССР пообещал вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что мирный договор между двумя странами не означает передачу островов Японии.

14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров в Москве со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что российский суверенитет над Курильскими островами не обсуждается.

Вчера в Москве и других городах России прошли митинги против передачи островов.