Никита Корзун может продолжить карьеру в Саудовской Аравии 3 21.01.2019, 13:10

Никита Корзун

Сейчас у белорусского футболиста действующий контракт с киевским «Динамо».

По сведениям pressball.by, Никита Корзун может перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Киевское "Динамо", с которым у белоруса действующий контракт, готово отдать полузащитника в аренду. У Корзуна имелся вариант остаться в минском "Динамо", однако из-за неопределенности с будущим столичного клуба игрок решил рассмотреть иные предложения.

Будет ли он играть в клубе "Аль-Фейха", который возглавляет бывший главный тренер минского "Динамо" Славолюб Муслин, неизвестно.

Летом 2018 года Корзун вернулся в минское "Динамо" из киевского, провел в чемпионате Беларуси 12 матчей, забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и получил 3 желтые карточки.