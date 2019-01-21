В США демократы и республиканцы расходятся во взглядах на открытие правительства 21.01.2019, 14:07

«Шатдаун» продолжается тридцать первый день.

Лидер республиканцев в Сенате готовится вынести на голосование предложение, которое президент Дональд Трамп называет компромиссом, а лидеры демократов – непроходным вариантом, сообщает «Голос Америки».

План Трампа предусматривает трехлетнюю защиту от депортации для сотен тысяч иммигрантов, которых незаконно привезли в страну в детском возрасте, а также продление защитного статуса для людей, покинувших свои страны из-за насилия или природных катастроф. В обмен на это он хочет получить 5,7 миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

Демократы отвергают идею строительства стены, как неэффективное и затратное решение. Они хотят, чтобы Трамп и республиканцы согласились возобновить работу правительства и лишь после этого обсуждать другие инициативы по обеспечению безопасности границы.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что планирует вынести предложение Трампа на голосование в ближайшие дни, хотя для его одобрения понадобится несколько голосов демократов.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что планирует вынести на голосование на этой неделе вопросы об увеличении количества иммиграционных судей и выделении денег на устройства для сканирования транспортных средств для выявления наркотиков на пунктах пропуска через границу.

Палата представителей уже одобряла многочисленные меры, позволяющие возобновить работу правительства, но Макконнелл отказался выносить их на рассмотрение в Сенате, заявив, что он не будет рассматривать ни один законопроект, который не поддержит Трамп.

Пока шатдаун продолжается, около 800 тысяч правительственных служащих находятся в отпусках без содержания или продолжают работу, не получая оплаты.

«Нэнси Пелоси и некоторые демократы отклонили мое вчерашнее предложение еще до моего выступления. Они не замечают преступлений и наркотиков, они видят лишь 2020 год, [президентские выборы], на которых они не победят. Лучшая экономика! – написал Трамп в Твиттере. – Они должны поступить правильно, и позволить людям вернуться к работе».

Позднее он назвал госслужащих, работающих без оплаты, «великими патриотами».

Пелоси использовала свой пост, чтобы вновь донести до Трампа позицию демократов.

«800 тысячам американцев приходится жить без зарплаты, – написала она в Твиттере в воскресенье. – Откройте правительство, позвольте работникам получить свою зарплату, и тогда мы можем обсудить, как мы можем объединиться для защиты границы».

Конгрессвумен-демократ Нита Лоуи, председатель комитета Палаты представителей по ассигнованиям, заявила, что «просто нет никаких причин» продолжать шатдаун, в то время как стороны «заняты сложной политической дискуссией».

«Защита "мечтателей" и лиц с временным защитным статусом – это правильно. Неправильно то, что президент держит их в заложниках, требуя денег на затратную стену, при том, что их можно было бы потратить на более эффективные меры по укреплению безопасности границ. Предложение президента, временная защита некоторых иммигрантов в обмен на бессмысленную стену на границе, – это неприемлемо», – заявила Лоуи.

Консервативные критики плана Трампа говорят, что защита от депортации равносильна амнистии для нарушителей закона.

Однако Трамп написал в Твиттере: «Нет, амнистия не является частью моего предложения… Амнистия будет использоваться только как часть более крупного соглашения, будь то по иммиграции или чему-то еще. Подобным же образом, не будет никаких масштабных попыток по выдворению 11 миллионов с лишним людей, которые находятся в стране незаконно, но будь осторожна, Нэнси!»

Республиканцы обладают большинством, располагая 53 местами в 100-местном Сенате, но для одобрения крупных законопроектов почти всегда требуется большинство в 60 голосов. Пока неясно, сможет ли Трамп убедить по меньшей мере семь демократов поддержать его предложение.

Даже если Сенат одобрит план Трампа, он, вероятно, потерпит поражение в Палате представителей. Однако победа Трампа в Сенате может привести к новым переговорам по его плану строительства стены и прекращения «шатдауна», в то время как отправленные в отпуска федеральные служащие могут не получить уже вторую зарплату в следующую пятницу.

В связи с сохранением напряженности вокруг строительства стены и «шатдауна», Пелоси на днях потребовала, чтобы Трамп перенес доклад «О положении дел в стране», с которым он должен был выступить 29 января на совместном заседании палат Конгресса, на другую дату, после возобновления работы правительства. Она предложила представить доклад Конгрессу в письменной форме или выступить с ним в Белом доме. В свою очередь Трамп отложил ее поездку в Афганистан, где она и другие лидеры Конгресса должны были встретиться с американскими войсками с целью ознакомления с ситуацией.

Трамп не дал прямого ответа на ее призыв отложить обращение «О положении дел в стране» до завершения «шатдауна».

Однако в воскресенье он заявил: «Нэнси, я все еще думаю о выступлении “О положении дел в стране”. Здесь есть так много вариантов, включая те, которые изложены в Вашем письменном предложении (выступить во время “шатдауна” – безопасность не проблема) и в моем письменном согласии. Хотя договор есть договор, я свяжусь с вами в ближайшее время!»