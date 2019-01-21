Дисбаланс 2024 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

21.01.2019, 19:46

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Антон Орехъ

Нужен повод, чтобы превратить Россию из президентской республики в парламентскую.

Россияне давно ждут, что Конституцию перепишут. Потому что без переписывания Конституции невозможно продлить полномочия нынешнего президента РФ. А поменять нынешнего президента на другого – это же просто немыслимо!

Второй раз устроить пересаживание с кресла на кресло с Медведевым – пошло. А другого такого Медведева на всю Россию не найти. Поэтому ждем, как нам предложат иной, сравнительно честный способ сохранения Путина в Кремле и следим за любыми рационализаторскими предложениями.

И вот Вячеслав Володин вдруг, ни с того, ни с сего сетует на дисбаланс властей. Что это за дисбаланс и почему он возник? По нашей Конституции президент страны – почти царь. Это придумали еще при Борисе Николаевиче и ни Путин, ни, прости господи, Медведев с этим не спорили. Им эти безграничные полномочия не казались дисбалансом – даже наоборот, приятно быть почти царем. Конечно, это дисбаланс. Конечно, это неправильно, когда президент и его ветвь власти явно главнее остальных ветвей. Но что случилось-то? Президент у нас все тот же, дисбаланс не стал ни больше, ни меньше. Законодатели и судьи президента целиком поддерживают. Кто и чем недоволен?

Впрочем, у депутатов даже сейчас, при всей ущербности системы, достаточно полномочий, чтобы принимать решения и сдерживать фантазии Кремля. Но люди предпочитают получать указания и в иной день скопом, не глядя, не вникая и не думая, принимать десятки законов, чтобы успеть на банкет или концерт по случаю завершения сессии. Причем же здесь Конституция и дисбаланс, если вы сами согласились на роль коверных и шагов за сценой?

Володин, конечно, не говорит прямо о проблеме 2024. Но тут только начни. Можно начать с одних изменений, а потом добавить к ним другие. Знаете, как в жизни бывает: идешь, видишь котлован, написано, что здесь построят поликлинику и оздоровительный центр – а потом стройка заканчивается и почему-то все равно на этом месте вырастает торговый центр или элитное жилье. Нужен повод, чтобы превратить Россию из президентской республики в парламентскую. Чтобы один дисбаланс заменить другим перекосом. Не важно, как будет называться глава государства – главное, чтобы фамилия у него не менялась максимально долго. Ради этого переписать пару абзацев в Конституции совсем не жалко.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»