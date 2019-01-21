Трамп номинирован на «Золотую малину» как худший актер 2 21.01.2019, 21:20

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Президент США номинирован на премию за роли в документальных картинах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9».

Президент США Дональд Трамп номинирован на антипремию "Золотая малина" (Razzie Award), которую вручают за худшие работы в кино. Список номинантов размещен на сайте премии, передает gordonua.com.

Глава Белого дома претендует на звание худшего актера за роли в документальных фильмах "Смерть нации" режиссера Динеша Д'Соузы и "Фаренгейт 11/9" Майкла Мура.

Конкуренцию Трампу составят актеры Джонни Депп ("Шерлок Гномс"), Уилл Фарелл ("Холмс & Ватсон"), Джон Траволта ("Кодекс Готти") и Брюс Уиллис ("Жажда смерти").

Трамп и "его бессменная мелочность" также номинированы в категории "Худший актерский дуэт" ("Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9").

Кроме того, на звание худшей актрисы второго плана номинирована супруга американского президента Меланья Трамп – за появление в фильме "Фаренгейт 11/9".

Президент США уже является обладателем антипремии "Золотая малина" в категории "Худший актер второго плана" – за роль в фильме "Призраки этого не делают" (1989 год).

39-я церемония вручения "Золотой малины" пройдет 23 февраля 2019 года, за день до вручения кинопремии "Оскар".