Кредитная мина 23.01.2019, 13:27

1,934

Когда ждать подрыва?

Российская оборонка финансируется не только из бюджета. Но и за счет кредитов банков. И эти кредиты создают для банков серьезные санкционные риски. Поэтому в январе 2018 правительство мудро решило сложить все эти кредиты в один специальный банк — Промсвязьбанк (ПСБ), пишет телеграм-канал «СерпомПо».

В феврале 2018 Силуанов оценивал объем кредитов, которые должны быть в него переданы другими банками в 1 трлн руб. Прошел год.

Чем занимался ПСБ? Он «формировал компетенции» для работы с оборонкой — как изящно выразился РБК. Что это значит и нужно ли для этого год времени - не очень понятно.

А чем занималось правительство? Оно продолжало выдавать гарантии под кредиты банкам для оборонки. Да и наши оборонные компании набирали кредитов, где могли.

В декабре 2018 оборонный вице Юрий Борисов заявил, что военные компании тратят 135 млрд руб в год на выплату процентов по кредитам. Что позволяет очень грубо оценить размер долгов российской оборонки в 1,5 трлн руб.

Это значит, что реальный оборонный бюджет страны на четверть выше той суммы, что прямо заложена в бюджете.

И вот новое радостное сообщение. ПСБ начал выдавать новые кредиты оборонке сам. И выдал их уже на 130 млрд руб. А также приступил к обслуживанию ок.30% контрактов по гособоронзаказу.

ПСБ, принадлежащий сегодня почему-то АСВ (видимо, чтобы и на центробанк не навлечь санкционных рисков) превратился в банк-фантом, который будет получать те самые 135 млрд руб./год процентного дохода от оборонки. Почему фантом? Потому что его капитал (112 млрд руб. на 1 дек.2018) меньше, чем кредиты, которые ему выдал Центробанк (175 млрд руб). Чистая прибыль куда-то девается — убытки банка 11 млрд руб. Наверное из-за того, что 25% выданных им кредитов уже просрочены? Да и остальные не слишком надежны - ему пришлось сформировать резервы под 35% кредитов. Отличный банк для финансирования оборонки, правда? Просто помойка кредитов...

Итак, машинка по обеспечению деньгами российского военно-промышленного лобби налажена и, наконец, заработала.

Дальше пойдет по накатанной: кредиты ПСБ оборонке, желательно под нерыночные условия (пониженные ставки) под гарантии правительства и под опекой ЦБ, который если что поможет ПСБ ликвидностью и простит любое нарушение нормативов... Банк накачает промышленности кредитов, а потом эта «мина» взрывается: наши военпромышленники придут в правительство и скажут, что отдавать кредиты нечем. И правительство, как в 2016-17 годах, простит им эти кредиты. Погасит из бюджета. За счет налогоплательщиков. За счет социальных программ, на которые опять почему-то денег не хватит...