ПАСЕ призвала страны Европы принять «законы Магнитского» 1 23.01.2019, 15:35

В Страсбурге проходит сессия парламентской ассамблеи Совета Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала страны Европы принять законодательство, позволяющее накладывать санкции на лиц, причастных к серьёзным нарушениям прав человека и коррупции, по аналогии с действующим в США и нескольких странах ЕС "законами Магнитского", передает «Радио Свобода».

Резолюция была принята во вторник на сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге. За голосовали 95 делегатов, 3 высказались против, 6 воздержались.

В документе содержится призыв к властям России расследовать все обстоятельства гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО и привлечь виновных к ответственности. При этом отмечается, что власти России до сих пор этого не сделали, а, напротив, продолжают преследовать Уильяма Браудера – инициатора принятия "закона Магнитского" в США. Сам Браудер приветствовал принятие резолюции ПАСЕ.

В документе также приветствуется решение Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы принять законодательство по образцу американского "закона Магнитского". При этом подчёркивается, что подобные законы должны распространяться на нарушителей прав человека не только в какой-то отдельной стране, но и во всех странах мира.

ПАСЕ также отмечает, что точечные ("умные") санкции против конкретных лиц и связанных с ними компаний предпочтительнее, чем экономические санкции, направленные против целых стран и соответственно отражающиеся на уровне жизни их населения. Санкции, по мнению ПАСЕ, должны быть адресными и направленными непосредственно на нарушителей прав человека и правящие элиты.

Аудитор и юрист Сергей Магнитский, сотрудничавший с фондом Hermitage Capital Уильяма Браудера, умер в московском СИЗО в ноябре 2009 года. Магнитский попал в СИЗО после того, как заявил, что раскрыл схему хищения крупных средств из российского бюджета. По утверждениям адвокатов и ряду свидетельств, его смерть стала результатом жестокого обращения и отказа администрации СИЗО предоставить подследственному необходимую медицинскую помощь. За смерть Магнитского никто не понёс ответственности. Браудер в России был заочно приговорён, против него возбудили новое уголовное дело, в рамках которого он, в том числе, обвиняется и в организации убийства Магнитского.

Российская делегация не участвует в работе сессии ПАСЕ. В 2014 году Россия была лишена права голоса в ассамблее в связи с аннексией Крыма. Россия прекратила выплаты в бюджет Совета Европы и угрожает выходом из этой организации.

24 января, как ожидается, ПАСЕ по запросу Украины обсудит ситуацию в Азовском море и Керченском проливе в связи с захватом в ноябре прошлого года Россией украинских военных кораблей и моряков.