Украина вышла из трех соглашений по сотрудничеству в рамках СНГ 23.01.2019, 17:27

В правительстве Украины говорят, что в современных реалиях эти соглашения утратили свое практическое значение.

Кабинет министров Украины решил прекратить действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Как сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на сайт Минэкономразвития, это соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

Указывается, что проект постановления разработало Минэкономразвития во исполнение указа президента "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

В ведомстве отметили, что соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, заключенное в 1992 году, и соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности, заключенное в 1993 году, предусматривали налаживание обмена между странами-участниками СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально-экономического положения в странах.

Третий договор - соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, который был заключен в 1992 году, предусматривал, что страны будут совместно координировать свою политику и сотрудничать в осуществлении внешнеэкономической деятельности с третьими странами и международными организациями. Также определялась необходимость консультаций между странами СНГ об установлении контактов и проведения переговоров о членстве в других международных экономических и финансовых организациях.

В Минэкономразвития Украины подчеркнули, что в современных реалиях эти соглашения утратили свое практическое значение и не применяются, поскольку вся необходимая экономическая информация размещена в открытом доступе на официальных сайтах органов исполнительной власти и организаций, членом которых является Украина.

Кроме того, отметили в ведомстве, Украина имеет ряд приоритетных обязательств в сфере международной торговли как член Всемирной торговой организации, а также в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а ряд положений соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности в рамках СНГ противоречит этим обязательствам.

Напомним, что 19 мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ и закрытии постоянного представительства при этой организации.

12 декабря 2018 года вступил в силу закон, которым приостанавливается действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с апреля 2019 года.