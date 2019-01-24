Россиянин покончил с собой из-за угрозы депортации из Беларуси 13 24.01.2019, 19:30

3,144

У него осталось шестеро детей.

В Буда-Кошелевском районе совершил самоубийство житель России. Виталий жил в Беларуси 14 лет, у него была здесь жена и шестеро детей. За административные правонарушения ему грозила депортация, передает «Радыё Свабода».

«Ему угрожали выслать на десять лет. Вот он и набрал себе в голову», - сказала жена Виталия. На прошлой неделе она похоронила мужа.

Сиротами остались шесть детей. Женщина говорит, что в семье были финансовые проблемы. Виталий работал на мясокомбинате в Буда-Кошелево.

«Его уволили, потому что был как-то выпил на работе. Начались проблемы со стороны милиции - ведь это правонарушение. Раньше его ловили без фликера - тоже правонарушение. Вид на жительство у него забрала милиция. Сказали в течение пяти дней делать временное разрешение на проживание, или депортируют на десять лет. Те бумаги более ста рублей стоили. Денег не было где взять», - сказала женщина.

Виталий успел устроиться на новую работу - дворником в гимназию в Буда-Кошелево.

«Но все равно ему это не помогло. Милиция говорила, что депортируют. Вот так набрал себе в голову, и все», - добавила Ольга.

Она говорит, что теперь, кроме детей, у нее никого не осталось. «Ради детей приходится держаться», - подытожила женщина.

В Липиницким сельском совете сказали, что знают о трагедии. Милиция раньше требовала с сельсовета характеристику на Виталия.

«Для чего - не объясняли. Мы характеризовали его положительно, был в законном браке, растили с женой детей. Конечно, работа была у него с маленькой зарплатой. Но это была причина, или что другое - не знаем», - сказали в сельсовете.

Виталий работал на мясокомбинате в Буда-Кошелево вместе с украинцем Сергеем Проценко, которого высылают из Беларуси на три года за административное правонарушение. Сергей сейчас обжалует решение в Гомельском областном суде.