Как евреи развивали экономику ВКЛ по зову князя Витовта 25.01.2019, 8:46

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Выдающийся государственный деятель белорусского Средневековья не прогадал.

Государство литвинов было уже в 14 веке широко известно в Европе своим терпимым отношением к вопросам веры. Здесь не свирепствовали трибуналы инквизиции, как в Испании. Литва нуждалось в опытных торговцах, ремесленниках. В ее городах была надежная защита для всех, кто укрывался за их стенами. Князья литовские привлекали в свои селения людей разных национальностей, пишет «Литвин».

Так, еще в 1330-е годы великий князь Гедимин приглашал людей для строительства новой столицы в Вильно. По легенде послы Гедимина привели на Виленщину еврейских купцов из городов Ганзейского союза. Города на севере Германии процветали, благодаря предприимчивости и деловой хватке местных финансистов.

Коллективный портрет иудеев в Беларуси в начале 20 века

В это же время в Испании и Италии изгонялись из-за религиозных распрей тысячи семей. В 13-14 веках евреи массами покидали страны Западной Европы, уходя на восток. Особенно усилилось переселение евреев после страшной эпидемия чумы 1348 года, которая охватила Германию, Испанию, Францию, Англию, Италию.

Вину за распространение эпидемии в Европе подчас стремились возложить на евреев, которые таким образом пытались извести христиан. Интересно, что глава католической церкви Климент VI издавал буллы, в которых разоблачал такие обвинения. Но даже слово папы римского не могло уменьшить гонения на иудеев, которых массово топили в реках, умерщвляли на кострах и виселицах.

Беженцы поселялись в Чехии и Моравии, в Польше. К примеру, польский король Болеслав Благочестивый в 1264 году даровал евреям Калишскую привилегию. Из Польши пришли евреи и в Великое княжество Литовское.

Евреи кормили, поили и финансировали жителей ВКЛ

Правители Великого княжества не прогадали. Отдача для экономики страны от еврейского населения возрастала с каждым. годом. Постепенно в ВКЛ сложились центры еврейской жизни. Главным городом был Брест. Потом было много евреев в Луцке, Владимире Волынском, Гродно, Тракае. Князь Витовт разрешал еврейским купцам свободно торговать, подчиняя их непосредственно самому великому князю.

Иудеям разрешалось жить своими общинами по внутренним законам, принятым издревле. Конечно, такое право стоило денег. И купцы платили строго определенную дань великому князю. Историки оценивают количество евреев при правлении Витовта в 6 тысяч человек.

Привилегии Витовта в отношении иудеев сохранил и князь Казимир (1440-1492, который разрешил им посредничество в торговле продуктами сельского производства. Иудейские купцы наладили транспортировку зерна, скота в порты Балтики, на границу с Тевтонским орденом.

Бунт против евреев в Европе

Гармония была нарушена князем Александром, который в 1495 г. приказал евреям выселиться за пределы ВКЛ. Объяснялось это вмешательством представителей католической церкви. В 15 веке в Испании шли гонения на иудеев. Но не исключено, что причиной были и громадные долги великокняжеской власти еврейским финансистам. Александр хотел таким способом списать все задолженности и пополнить казну.

Правда приказ был отменен в 1503 г., когда все тот же великий князь и уже король Польши Александр разрешил иудеям выкупить отобранное у них имущество и вернуться в города, где они жили.

После XIV-XV вв. еврейские общины ВКЛ пользовались правом местного самоуправления. Их общины управлялись кагалом, содержа религиозные школы и дома, кладбища, торговые предприятия.

Великий князь и король Сигизмунд I Старый (1506-1548) защищал от притеснений иудейские общины. Он укрепил правовое положение литвинского еврейства законодательными актами: освободил их от повинности выставлять в войско тысячу всадников, защитил общины от произвола старост и каштелянов. Сигизмунд остро нуждался в золоте для ведения войны, потому и пользовался услугами купцов-евреев. По его приказу генеральным старшиной всех евреев Великого княжества Литовского назначили таможенного откупщика Михеля Езефовича (1514 год).

В 1551 году литвинские евреи обрели право самим выбирать своих раввинов. В Бресте местный раввин Мендель Франк обладал правами королевского чиновника. Купец Шлоймо Израилевич был депутатом при сейме Виленского воеводства. С разрешения короля облеченные властными полномочиями евреи могли носить сабли, как и шляхтичи.

Случалось, что еврейские финансисты и купцы из-за выгод экономического характера меняли религию, переходя в православие или в католицизм, в протестантизм. Примечательно, что министром финансов (по современной терминологии) в ВКЛ был выходец из брестского еврейского населения А. М. Юзефович, который заправлял казной страны в 1510-1518 годах.

Впрочем законодательство ВКЛ вводило и некоторые запреты для лиц из общин иудеев. К примеру, Статутом 1529 года запрещалось им иметь невольников. Также согласно Статуту 1566 года иудеям нельзя было носить золотые цепи и украшения. Приказывалось носить желтые шапки, чтобы отличать издали от христиан.

Массовая гибель еврейского населения в ВКЛ произошла во время нашествия московских дворян и казаков во время войны 1654 году началась война между Москвой и Речью Посполитой. К этому времени в литвинских городах и местечках осело много еврейских беженцев из Украины, где в 1648 году бушевала война казаков Хмельницкого с поляками.

Московиты массово вырезали евреев в ВКЛ. Так были разгромлены еврейские общины в Гомеле, в Пинске, в Могилеве. Всего за время войн 17 века на территории Великого княжества Литовского погибло свыше 1000 тысяч евреев.

После разделов Польши в 1772, 1793 и 1795 гг. вся территория ВКЛ вместе с проживавшими на ней евреями перешла под власть Российской Империи, которая регулировала жизнь иудейских общин уже по своим законам.