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Дэвид Сарнофф: Великий белорус в мировой экономической истории

  • 27.01.2019, 9:22
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Дэвид Сарнофф

Благодаря уроженцу деревни Узляны в США появились радио и телевидение.

Деревня Узляны находится всего в 30 километрах от Минска. На сегодняшний день в ней проживают чуть более 200 человек, а в начале прошлого века деревушку населяло втрое больше жителей. Именно здесь в 1891 году в семье Абрама и Лии Сарновых родился первенец, которого назвали Давидом. «В тот момент никто не догадывался, что новорожденному уготована интересная судьба и что именно благодаря ему в США появятся такие средства массовой информации, как радио и телевидение. Кроме того, с именем Давида Сарнова связана одна легенда, которую, впрочем, мы собираемся немного развенчать. Но обо всем по порядку», - пишет Office Life.

Отец американского телевидения Дэвид Сарнофф
Фото: Radio Corporation of America

В 1897 году Абрам Сарнов покидает Узляны и отправляется в США, куда спустя три года устремляется и его супруга. В тот момент в семье Сарновых было уже четверо детей, и отцу, маляру по профессии, приходилось соглашаться на любую работу, для того чтобы иметь возможность вносить арендную плату и покупать еду. В таких условиях старшему сыну Давиду пришлось бросить школу и идти на выручку главе семейства, и надо отметить, что предприимчивый подросток здорово преуспел в продаже на улице еврейских газет. В 14 лет он даже смог открыть собственный газетный киоск, в котором стали работать его отец и младшие братья. Сам же нашел новую работу, устроившись рассыльным на полный рабочий день в офис телеграфной компании. Несмотря на то что Давид Сарнов проработал там совсем недолго, именно в этой компании он постиг искусство приема и передачи телеграфных сообщений, что позволило ему устроиться младшим оператором в американское отделение телеграфного монстра, принадлежавшего пионеру трансатлантической радиосвязи Гульельмо Маркони. Изредка бывая в Нью-Йорке, итальянский управляющий проявлял некоторую симпатию к Давиду, отмечая его трудолюбие (знай наших!) и усердие. Таким образом, у Давида была постоянная работа, на которой он имел возможность общаться с амбициозными и талантливыми инженерами и где произошел стремительный взлет его будущей великолепной карьеры.

Как ни странно, но до 1912 года радио, несмотря на все свои возможности, не имело в мире практически никакой популярности. Впрочем, не было бы счастья, да несчастье помогло. Самое известное за всю историю крушение морского судна под названием «Титаник» заставило человечество по-новому посмотреть на возможности радиоволн. После трагической ночи с 14 на 15 апреля весь мир искал любую возможность достоверно узнать о последствиях столкновения самого большого пассажирского судна с айсбергом, так как в первое путешествие «Титаника» отправились многие известные и богатые люди того времени. Существует легенда, что именно Дэвид Сарнофф (к тому моменту он уже американизировал имя и фамилию), дежуривший в эту ночь на одном из двух мощнейших приемников Marconi, был первым, кто получил сигналы бедствия с тонущего корабля. На самом деле это не совсем так.

Обошедшая весь мир фотография Дэвида Сарноффа
Фото: davidsarnoff.tcnj.edu

Даже сегодня, когда технологии позволяют нам получать свежую информацию практически из воздуха, мы постоянно сталкиваемся с огромным количеством противоречивых свидетельств, описывающих случившееся событие. Так было и в апреле 1912 года: мировые СМИ в погоне за «жареным» ссылались на всевозможные источники и давали разную информацию. Некоторые газеты утром 15 апреля написали о гибели лайнера и всех пассажиров; кто-то сообщал о том, что «Титаник» непотопляем и после столкновения продолжает движение на буксире; были и те, кто печатал предположение о том, что информация о столкновении выдумана хитрыми информационными магнатами. Сарнофф же был одним из немногих, кто благодаря радио имел информацию, что называется, с места событий. Дело в том, что 13 апреля из Нью-Йорка вышел трансатлантический лайнер «Олимпик», принадлежавший, как и «Титаник», компании White Star Line. В ночь трагедии «Олимпик» получил сигнал бедствия от своего «коллеги», но был слишком далеко от места столкновения, чтобы успеть оказать помощь. Тем не менее «Олимпик» предпринимал попытки связаться с другими кораблями, находившимися ближе, в частности, был на связи с подоспевшим первым судном «Карпатия». От него «Олимпик» узнал о подробностях трагедии и в течение нескольких ночей получал фамилии и имена спасенных пассажиров «Титаника». Переговоры «Олимпика» и оказались в распоряжении Сарноффа, который на протяжении нескольких дней не отходил от приемника. Новости о выживших, полученные радиолюбителем телеграфного агентства Marconi, равно как и портрет Дэвида Сарноффа, обошли все газеты мира. За несколько дней уроженец Узлян стал знаменитым, но главным было не это.

«Титаник», 10 апреля 1912 года
Фото: wikimedia.org

В 30-летнем возрасте Сарнофф стал советником президента Вудро Вильсона. Сегодня это кажется невероятным, но на этом посту бывший эмигрант оставался еще при девяти президентах.

Трагическое событие заставило мир, и особенно США, по-другому посмотреть на возможности приема и передачи радиосигналов. Среди населения начался бум на радиоприемники, а Конгресс США принял особый закон, требующий от всех судов, на борту которых находилось 50 и более человек, установить мощную радиоаппаратуру. Когда США вступили в Первую мировую войну, в стране была создана радиовещательная система. В 1917 году была образована Радиокорпорация Америки, коммерческим директором которой был назначен ее главный инициатор — Дэвид Сарнофф. Буквально через шесть лет, когда компания стала одной из самых мощных и богатых корпораций Америки, Дэвид избирается ее президентом. Именно под его руководством в 1926 году Радиокорпорация Америки создала первую в мире коммерческую сеть радиовещания — NBC. Нетрудно догадаться, что председателем правления компании, которая в прошлом веке являлась одной из самых могущественных в США, стал Сарнофф.

Параллельно с успехами в бизнесе рос авторитет предпринимателя и у руководства США. В 30-летнем возрасте Сарнофф стал советником президента Вудро Вильсона. Сегодня это кажется невероятным, но на этом посту бывший эмигрант оставался еще при девяти президентах, а во время Второй мировой войны не только получил генеральское звание, но и возглавил национальную радиовещательную систему могущественной страны.

Фото: nbcuniversal.com

Но и это еще не все! Когда к концу 1923 года в Америке действовали более 500 радиостанций, а общее количество радиоприемников превышало несколько миллионов, Сарнофф обратил внимание на зарождавшееся в те годы телевидение. Осуществить грандиозный проект, став, по сути, признанным «отцом американского телевидения», ему помогла не только врожденная предприимчивость, но и дружба. Впрочем, в этой истории есть и темная сторона. Еще во времена работы в Marconi Дэвид сдружился с Эдвином Армстронгом, который был хорошим инженером и талантливым изобретателем. Именно он изобретал доступные для широких масс радиоприемники, которые Сарнофф, пользуясь статусом, внедрял в американское производство. Армстронг первым предложил использовать широкополосную частотную модуляцию не только для высококачественной передачи звукового сигнала в радиовещании (в диапазоне УКВ), но и для звукового сопровождения телевизионных программ, а также передачи сигналов цветности в телевизионном стандарте SECAM, видеозаписи на магнитную ленту. Это была поистине золотая жила, которую в 1939 году реализовала компания NBC, проведя телевизионную трансляцию выставки. Завершавшаяся Великая американская депрессия и последующая Вторая мировая война отодвинули сроки триумфа Сарноффа, однако сразу после войны американцы по достоинству оценили и полюбили телевидение. В 1948 году в США было свыше 700 тыс. телеприемников и, как следствие, более 100 телестудий. Вот только дружба не смогла выдержать испытания этими медными трубами. Талантливый изобретатель Армстронг, не сумев доказать в суде свою точку зрения на правомерность использования его изобретений и окончательно разругавшись с Сарноффым, в 1954 году покончил жизнь самоубийством.

Великие белорусы в мировой экономической истории. Саймон Смит

Что же касается уроженца Узлян, то он, передав собственные детища в руки своих сыновей, умер в 1971 году в возрасте 80 лет. В настоящий момент в США о нем вспоминают как о человеке, который стоял у истоков популярной во всем мире индустрии массовых радио- и телевизионных развлечений. В деревне Узляны же о великом земляке напоминают разве что радиоточки да старенькие телевизоры.


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