«Всем хвастался, что прошел техосмотр с первого раза» 13 27.01.2019, 12:43

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Мнение владельца VW Derby, которому почти 40 лет.

Своей историей белорусский водитель поделился с сайтом abw.by.

Этот VW Derby в моих руках уже 10 лет. Купил как первый автомобиль за 500 долларов у дедушки. Понравился внешний вид, купешка. Автомобиль был в неплохом состоянии, 1982 год выпуска, пробег по приборной панели 275 тысяч километров. Но бывает, что она не крутит. Думаю, реально тут раза в три больше.

Я вещи люблю уникальные, а таких машин мало. Ты выделяешься за счет этого. Не скажу, что это какой-то "понт". Это просто неплохой симпатичный автомобиль. Таких в Беларуси наберется до десятка, а "живых" вообще штук пять, не больше. Тех, которые ездят активно, наверное, еще меньше.

Изначально машина была очень плохо покрашена, но на ходу. Главное - кузов был целый. Первые ремонты начались буквально спустя пару недель после покупки: и карбюратор, и прочее.

Сперва тут стоял бензиновый мотор объемом 1,1 литра, такой же как на Golf, Jetta, других моделях VW. Он очень распространенный, но в нем всего 50 "лошадей". Как ехалось? Никак. Мотор слабенький, старый, карбюратор постоянно чудил.

Случайно купил битый VW Polo 1993 года выпуска за 200 долларов. Это и сподвигло избавиться от карбюратора. "Лошадей" в дизельном моторе 1.3 примерно столько же, 48. Тут хорошая взаимозаменяемость: на Derby подходят запчасти от Polo до 1994 года.

Мотор стал как "родной", включая даже проводку, которую просто "косой" переставили. Сейчас едется бодрее, потому что это дизель, его не надо крутить. До 2000-3000 оборотов максимум он быстро набирает скорость. Потом, конечно, сдувается, но в потоке можно ехать нормально, не быть мальчиком для битья.

Чтобы не соврать, расход по городу примерно 6-7 литров, по трассе меньше. Точно не скажу, потому что очень редко езжу за городом. Думаю, что в районе 4-5 литров в зависимости от того, как ехать. Максимальная скорость 140, и на "сотне" оборотов много. Расход, наверное, даже к шести будет стремиться. На 100 километрах в час ехать не страшно, нет. Вполне себе полноценный автомобиль.

Двигатель заводится и в мороз минус 20, проблем нет, нареканий к белорусской "солярке" тоже. Нет подогревов, но ничего не замерзает, хотя трубки по днищу идут. Иногда добавляю 200 граммов масла для "двухтактников" - мотор мягче работает. "Солярку" лью на разных заправках, предпочтений нет.

Масло двигатель должен немножко "поджирать", но не "жрет". По книге в мотор вливается 3 литра и меняется спустя 6000 километров. Между заменами можно долить до 200 граммов, но я не доливаю. Лью "Нафтан" 10W-40 дизельное, 25 рублей за канистру. Вполне устраивает. Фильтры покупаю Mann. Масляный стоит 18 рублей, воздушный - 5, топливный - около 20.

Коробка - это отдельная история. Тут она 5-ступенчатая, ставится в том числе на Golf II и III с 1,3-литровыми моторами. Прозеваешь уровень масла - все, конец коробке. Поэтому обязательно нужно проверять, заливать по максимуму. Передачи короткие, тянет нормально. Но на "сотне" почти 3000 оборотов. Зато в городе удобно.

Ходовая максимально простая: спереди два рычага, сзади балка. Амортизаторы до недавнего времени стояли "родные". Сзади поменял, за два Kayaba отдал 90 рублей. "Родные" пружины оставил. За пару передних амортизаторов отдал 40 рублей.

С этой машиной хватает веселья: что-то ломается, что-то хочется доделать. Всегда можно найти себе занятие. Но последние полгода все спокойно. Разве что амортизаторы менял. Знакомый предоставляет теплый гараж со всем инструментом, поэтому "кручу" машину сам. Просто нравится. Если вдруг не хочется самому ковыряться, то отдаю ему, он делает.

Недавно купил себе две двери на замену. Вез их из Барановичей, 150 километров. Было достаточно интересно, потому что в багажник поместилась только одна, вторую пришлось закидывать на крышу. Зато двери были дешевые - за обе в сборе отдал 50 рублей.

Да, у владельцев старых VW есть такое развлечение: кататься за деталями по всей стране. Найти что-то редкое, запчасть, которая у всех сломана, а ты ее нашел целую. Это прямо праздник какой-то! Реально интересно. Но, конечно, кому как. Кто-то хочет сесть и поехать, а тут приходится поискать и сделать.

Фонарей задних у меня целая коллекция, штук 10, наверное. Они стоят 2-5 рублей, люди их выкидывают практически. Хотя в Германии - 20-30 евро. Если кому надо, можете обращаться.

Стеклянные фары светят хорошо. Они не мутнеют - если лампочки нормальные, то и светить будут достойно.

Расходы на машину считал первый год. Когда они превысили стоимость автомобиля, считать перестал. Честно говоря, за последние два года разобрался с большинством нюансов и больше особо не вкладываюсь.

Но не сказать, что раньше разорялся. Самое дорогое - это делать кузов, а запчасти - копейки.

Кузовщина пока не менялась, хотя за 40 лет вся поржавела. Варились только пороги и немножко "юбка" сзади, потому что она была когда-то подбита и плохо восстановлена. Сиденья менялись на чуть более новые от Polo.

Кузов делал не сам. Какие деньги, такой и результат - отдал 400 долларов за покраску с подготовкой и сварочными работами. Сварили хорошо, покрасили плохо.

Когда менял сцепление, оказалось, что оно "родное". Был в шоке. Стекла по кругу тоже все "родные" и на удивление очень крепкие. Сколько камней прилетало - ничего. Когда-то делали действительно хорошие вещи.

Летом стояли симпатичные 13-е литые диски, сейчас здесь колеса от Skoda Fabia. Когда-то новенькими их купил по скидке. Стоит "Белшина" 175/70, хотя по "мануалу" должна быть 155/70, но она узкая и плохо "гребет". Летом "обуваю" Toyo.

К техосмотру в прошлом году я серьезно готовился: полностью отремонтировал тормоза, сделал "ручник", отрегулировал свет фар, взял аптечку, огнетушитель - и поехал. Мастер посмотрел, удивился, что приехало такое "ретро", но замечаний не было. Был на грани люфт рулевого, но он по заводу такой. Тормоза отличные, двигатель не дымил. Я был просто в шоке, что прошел линию с первого раза, даже не оплатил заранее налог, который для меня всего три базовые и особо не напрягает. Потом всем звонил и хвастался. "Ты на своей машине прошел техосмотр?! - Да, на своей машине".

Комфорта нет напрочь, надо реально смотреть на вещи. Понимаете, машина старая, очень шумная. Зато ощущения какие! На самом деле в ней тепло, сиденья удобные и мягкие, подушка большая, но поддержки боковой нет.

Немножко слеповатые зеркала, потому что они не сферические, а прямые.

Ребенку в такой машине нравится, он просто в восторге. Жена спокойно относится. Разве что родители порой немножко ругаются… Машина небезопасная, поэтому я стараюсь ездить один и очень аккуратно. Все-таки автомобиль старый, если что-то случится, может быть беда.

Это не какое-то дело принципа, мол, я обязательно буду ездить на старой машине. Просто мне нравится этот Derby.