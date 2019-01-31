Как повысить иммунитет и работоспособность 31.01.2019, 10:49

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Эти средства эффективным и доступны каждому.

Народные средства эффективны и доступны каждому. Выберите тот вариант, который вам больше всего понравился. Наслаждайтесь каждым мигом своей жизни, не тратьте время зря и будьте здоровы, пишет сайт orthodox.od.ua .

- 300 гр меда следует смешать с 50 гр грецких орехов, измельченных блендером. Затем добавить сок, отжатый из 3-х лимонов и 100 мл сока алоэ. Целебную смесь принимать трижды в день за полчасика до еды. Доза для одного приема — 1 чайная ложка.

- 100 гр инжира нужно залить 2-мя стаканами горячей воды и варите на слабом огне после закипания 15 минут. После настаивания в течение 2-х часов смесь процедить и пить по 100 мл перед каждым приемом пищи (3 р. в день).

- Клюквенный чай подарит организму ценные витамины и взбодрит иммунную систему. Нужно протереть 1 столовую ложку свежей клюквы, засыпать ягоды сахарным песком и влить 200 мл кипятка или же обычного заваренного черного чая. Чай из клюквы прекрасно утолит жажду, снимет усталость, повысит настроение.

- Чай из листиков смородины — ценный напиток. Возьмите 2 горстки свежих смородиновых листьев следует залить 1 л кипятка и настаивать 3 минутки. Затем разлить по чашкам и добавить немного сахара и меда для сладости и вкуса. Чашка такого целебного чая снимет усталость, очистит организм, подарит бодрость.

- Целебное молоко из фундука. 100 г фундука следует чуть обжарить на сухой сковороде и затем измельчить до порошкообразного состояния. Залить орехи 0,5 л кипящего молока, немного остудить и добавить 2 столовые ложки натурального меда и щепотку ванили. После настаивания, через 15 минут, перемешать и выпить небольшими глоточками. Но не сразу, а в течение целого дня.

- Напиток для долголетия и здоровья из бузины. 1 столовую ложку сушеной бузины следует залить 0,5 л воды и варить 10 минут. После того, как остынет, процедить и добавить чуть меда, к примеру, 2 столовые ложки.

- Вино с медом и луком . Следует смешать 150 г мелко нарезанного лука со 100 мл натурального меда и влить 1 л красного сухого вина. Настаивать в стеклянной емкости в течение 2-х недель и процедить. Затем принимать целебное вино по 5 столовых ложек в день.