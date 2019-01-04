Как Латвия борется с российскими инвестициями 1 4.01.2019, 15:20

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С 2015 года в Латвии было принято несколько законов, существенно затруднивших для россиян инвестиции в эту страну.

Несмотря на это, Россия остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Латвии, передает русская служба BBC.

По данным министерства экономики Латвии, Россия является вторым по величине инвестором в стране - российские вливания составляют почти 10,5% от общего объема всех инвестиций. Первое место занимает Швеция.

По данным регистра Lursoft, объем прямых накопленных российских инвестиций в Латвии на конец 2018 года достиг 687 миллионов евро. Это сопоставимо с бюджетом Риги на девять месяцев.

Однако последние два года этот показатель падает: в 2016 году он достигал 725 миллионов евро.

После начала кризиса на востоке Украины и российской аннексии Крыма в 2014 году Латвия как член Евросоюза ввела санкции против России. Москва в ответ ввела эмбарго на поставки латвийских продуктов и вспомнила о давнем желании перевести свои грузы из латвийских портов в российские.

Затем латвийские власти постарались избавиться от российских покупателей местной недвижимости - в них усмотрели угрозу национальной безопасности. Потом началась борьба с отмыванием денег. Латвийские банки начали закрывать счета нерезидентов, среди которых, по оценкам специалистов, больше половины - россияне.

Но несмотря на взаимные санкции, российские инвестиции в Латвию продолжали расти: c 2014 по 2016 год их объем увеличился на 238 миллионов евро.

Сегодня, по данным министерства экономики Латвии, 70% российских инвестиций уходят туда, откуда должны были уйти: в сферы транспорта, финансов и обрабатывающей промышленности.

И это только прямые российские инвестиции. В топ-10 стран-инвесторов в латвийскую экономику также входят Кипр, Нидерланды и Люксембург. За инвесторами из этих стран иногда стоит российский капитал, говорит партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов.

Чем Латвия привлекала россиян и чем отталкивает?

На центральном рынке в Риге

Латвия очень привлекательна в силу распространенности русского языка, возможности входа с относительно низким уровнем инвестиционного капитала, до недавнего времени мягкими условиями работы с латвийскими банками, перечисляет Рустам Вахитов. "Противонаправленный тренд - непоследовательность в иммиграционной политике с поднятием платы за продление вида на жительство до нескольких тысяч евро. У Латвии нет репутации страны со стабильным законодательством", - сказал он Би-би-си.

Судя по официальной статистике, Латвия все же потеряла часть российских инвестиций. При этом ВВП страны растет, по итогам прошлом года рост составил 4,5%, что стало рекордом за шесть лет. Безработица достигла исторического минимума в 6,2%, а средняя зарплата - исторического максимума в 744 евро.

"Просто сейчас благоприятный момент, мы видим спрос на наших целевых рынках. В первую очередь это ЕС, но есть и перспективные восточные рынки - Китай, Индия, - пояснила представитель минэкономики Латвии Эвита Урпена. - Есть отрасли, которые развиваются и тянут за собой всю экономику - например, строительство, экспорт и промышленность".

Как "русские деньги" повлияли на латвийскую экономику?

Одна из сфер экономики, которая изменилась сначала благодаря приходу "русских денег", а затем оттоку инвестиций из России - это недвижимость.

В 2010 году Латвия приняла программу предоставления инвесторам временного вида на жительство: покупаешь квартиру - получаешь ВНЖ.

В тот же год Латвия получила несколько сотен заявок от инвесторов, а в 2014-м - уже более 2,5 тысяч. Две трети из них были от россиян. Объем инвестиций вырос с 15 млн евро в 2010 году до 397 млн в 2014 году.

Речь шла в первую очередь об элитной недвижимости в центре Риги и Юрмале. Этот сегмент рынка на фоне программы расцвел.

"У нас было много клиентов с востока на фоне программы ВНЖ - Россия, Украина, Узбекистан, Казахстан… И покупали, и девелопментом занимались", - рассказала Лига, которая работает в сфере недвижимости 17 лет.

Еще несколько лет назад она специализировалась именно на элитной недвижимости.

В 2015-м и 2017 году латвийский парламент принял ряд поправок, которые в итоге сделали программу невыгодной. За поправки выступали латвийские националисты. На фоне украинского кризиса они увидели угрозу в российских инвестициях, в том числе в недвижимость. В итоге сумма инвестиций для получения ВНЖ повысилась более чем в полтора раза. Кроме того, управление по делам гражданства и миграции Латвии стало более тщательно рассматривать ежегодные продления ВНЖ, что увеличивало срок рассмотрения.

В итоге программа практически свернулась: если за первую половину пикового 2014 года инвесторы подали 1158 заявок на ВНЖ, то за первую половину 2018 года - 82. Вместе с программой "умер" и сегмент элитной недвижимости.

"В Латвии работа на рынке недвижимости - это работа в сфере высокого риска. Цены падают. Инвесторы не могут себе позволить опустить цены ниже - там себестоимость [квадратного метра жилья] 2 500 евро, - рассказывает Лига. - У многих есть надежда, что все вернется обратно, и вложено очень много. Пару элитных проектов сдают в аренду, сдали целый дом под гостиницу".

Менять сферу деятельности Лига не планирует. Говорит, вместе с уходом иностранцев на рынке активизировались местные покупатели, начал развиваться эконом-класс. Большинство покупок в этой сфере проводится с государственной поддержкой.

"Это маленькие площади, низкие цены. Маклеры зарабатывают меньше, срок сделки увеличился с трех до девяти месяцев. Заработок сократился процентов на 20", - признается Лига.

По ее словам, многие иностранные покупатели покидают Латвию еще и из-за ужесточившегося контроля со стороны банков.

"Если у клиента тут нет счета, то он не может купить недвижимость, - продолжает Лига. - Три-четыре месяца стараются что-то сделать, а потом переезжают. Например, на Кипр, и там покупают недвижимость. Мы теряем сделки".

Безработица в секторе недвижимости и строительства при этом падает: с 2,3 тысячи в конце 2015 года (2,35% от общего количества безработных) до 642 в конце 2018-го (0,9% от всех безработных), зарплаты выросли с 569 евро в месяц в конце 2015 года до 626 евро.

Без "грязных" денег

Банк Латвии в Риге

Банки - еще одна чувствительная сфера, которая традиционно считалась зависимой от российских вкладов. Еще в 2015 году объем вкладов нерезидентов достигал 53% или 12,4 миллиарда евро - это примерно половина ВВП Латвии за тот же 2015 год.

Официальной статистики, какая доля из этих средств приходилась на российских клиентов, нет. Инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис говорил, что это больше половины вкладов нерезидентов.

Но после того как в Латвии обострилась борьба с отмыванием денег, объем вкладов нерезидентов сократился в четыре раза до 3,2 миллиарда евро. Два банка за это время прекратили свое существование, включая третий по величине банк страны - ABLV.

В итоге за три года количество безработных выросло на 103 человека, зарплаты за этот же период выросли на 7,6%. А вот доля финансового сектора в ВВП страны упала: если в 2015 году это были около 4%, то теперь - 3,3%. Сам ВВП по итогам 2017 года составил 27 млрд евро.

Порты и транспорт

Транспортная сфера дает около 9% ВВП страны Латвии. А российские грузы, по разным оценкам, обеспечивают от 70-ти до 90% перевалки в латвийских портах. От российских грузов зависит и загрузка железной дороги, и отчасти автомобильные перевозки.

С российской стороны заявления о переориентации грузов из Латвии на российские порты в Усть-Луге и Приморске звучали неоднократно. В 2014 году СМИ сообщили, что российские компании готовы отказаться от услуг латвийских портов по перевалке нефтепродуктов. В 2016 году российские СМИ сообщили о полном переводе российских грузов из портов Балтии к 2020 году.

Порт Вентспилса

С 2014 года, на который пришелся пик, по 2018 год перевалка нефтепродуктов в Вентспилсе сократилась с 24 млн тонн до 14 млн тонн (январь - ноябрь). По словам главы Латвийской ассоциации портов Карлиса Лейшкалнса, сейчас основная часть нефтепродуктов - белорусская, хотя еще 5-10 лет назад это были в основном российские нефтепродукты.

С ноября 2018 года поставки темных и светлых нефтепродуктов из России в Беларусь прекращены.

В октябре 2018 года российская компания "Уралхим" официально объявила о планах перенести перевалку сухих грузов из Рижского порта в российский порт Усть-Луга, где в 2022 году будет построен новый терминал.

"Уралхим" - большой игрок в Рижском порту, они грузят около двух млн тонн в год. Это очень много", - говорит Карлис Лейшкалнс.

У "дочки" "Уралхима" в Риге есть совместное предприятие с Рижским торговым портом - СП владеет терминалом Riga Fertilizer Terminal, стоимость которого, по словам Лейшкалнса, составляет около 60 миллионов евро.

В пресс-службе "Уралхима" ситуацию пока не комментируют.

"Это российская политика: российские грузы в российских портах, - продолжает Лейшкалнс. - Санкционная атмосфера тоже влияет, никто никогда не знает, кто и какой груз и когда не сможет перегружать".

Согласно данным министерства сообщения Латвии, пик загруженности латвийских портов пришелся на 2012 год, когда за январь - ноябрь было перевалено 69 миллионов тонн. За тот же период 2018 года - 60 миллионов тонн.

Что будет, если российские компании уйдут из портов?

"Апокалипсис не грозит, надо просто больше работать, - говорит Карлис Лейшкалнс. - Порты постоянно рассматривают этот вариант (уход российских грузов) и ищут альтернативы. Цель - азиатские и украинские грузы".

Валерий - начальник угольной бригады в Рижском порту, он работает здесь 39 лет.

Зарплаты портовых рабочих доходят до тысячи евро в месяц на руки, что выше среднего уровня по стране. Они рассчитываются в зависимости от объемов переваленного угля, а объемы бывают разными.

"У нас на самом деле или густо, или пусто. Мы готовы и больше принять, с российской стороны предлагают грузы", - говорит Валерий.

Ухода россиян он не боится. "Если брать уголь, то может и объемы меньше, но ведь есть и альтернативы - генеральные грузы, руда - транзит в Россию. Сейчас увеличивается объем контейнеров, есть металлолом. Мы можем спокойно с ними работать", - говорит он.