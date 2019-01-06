Пять лучших рецептов для рождественского стола 1 6.01.2019, 15:10

Как приготовить постные блюда в праздник.

Хочется разнообразить постный стол в самую волшебную ночь года? Сайт tut.by предлагает 5 вариантов, которые многим придутся по душе.

Оливье с тунцом

Ингредиенты:

Лук красный — 1 шт.;

Картофель (вареный в мундире) — 3 шт.;

Морковь (вареная) — 1 шт.;

Горошек зеленый (консервированный) — 100 г;

Уксус винный — 3 ст. л.;

Майонез — 100 г;

Йогурт (натуральный, без подсластителей) — 70 г;

Горчица — 1 ч.л.;

Тунец консервированный — 1 шт.;

Яйцо (сваренное вкрутую) — 3 шт.;

Огурцы (маринованные) — 100 г;

Зелень (для украшения по желанию) — по вкусу.

Как готовить?

Подготовьте все ингредиенты. Картофель, яйца и морковь отварите заранее и дайте остыть.

Лук тонко нарежьте четвертинками и замаринуйте в винном уксусе, после чего уксус слейте. Для заправки соедините йогурт, майонез, горчицу и соль по вкусу. С тунца слейте жидкость и разомните слегка вилкой.

В глубокую миску нарежьте картофель кубиками.

Добавьте нарезанную кубиками морковь.

Добавьте нарезанные кубиками яйца.

Положите горошек, слив с него предварительно жидкость, добавьте соус, лук и тунец.

Все хорошо перемешайте и переложите салат на сервировочное блюдо, разместив кулинарное кольцо. В центр поставьте стакан. Примните салат сверху лопаткой.

Затем аккуратно извлеките стакан и уберите кольцо.

Украсьте салат свежей зеленью, кусочками овощей или ягод.

Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

Сок виноградный — 1 л;

Апельсин — 0,5 шт.;

Лимон — 0,25 шт.;

Сахар — 2 ст.л.;

Корица — 1 палочка;

Гвоздика — 6 шт.;

Кардамон — 1 щепотка.

Как готовим?

Половину апельсина «нашпигуйте» гвоздикой.

Отправьте апельсин в кастрюлю. Добавьте 0,25 лимона, кардамон, корицу, сахар.

Влейте 1 л виноградного сока. Разогрейте безалкогольный глинтвейн примерно до 70 градусов.

Теплый салат с фасолью

Ингредиенты:

Зеленая стручковая фасоль — 400 г;

Помидоры черри — 10−15 шт.;

Базилик — 5 листиков;

Лимон — 1 шт.;

Оливковое масло — 2 ст.л.;

Кунжут — 1 ст. л.;

Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

Отварите фасоль в течение 2−3 минут, затем переложите ее в салатницу.

Добавьте нарезанные на половинки помидоры, рубленый базилик.

Полейте оливковым маслом и лимонным соком, посыпьте кунжутом, солью, перцем и перемешайте. Подавайте теплым.

Вареники с вишней

Ингредиенты:

Тесто:

Кефир — 200 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Мука — 350 г;

Растительное масло — 1 ст. л.;

Соль — ½ ч.л.;

Сода — ½ ч.л.

Начинка:

Вишня — 500 г;

Корица — ½ ч.л.;

Сахар — 4 ст. л.;

Кукурузный крахмал — 1 ч.л.

Как готовить?

Для теста смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и соду. Затем постепенно добавляйте муку, постоянно перемешивая тесто. Когда тесто станет плотным, его нужно замешивать руками, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. После этого скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в теплое место на полчаса.

Тем временем займитесь начинкой. Удалите из вишен косточки. В отдельной емкости смешайте корицу, крахмал и две-три столовые ложки сахара. Затем соедините вишню с сахарно-крахмальной массой и перемешайте.

Начинайте лепить вареники. С помощью стакана вырезайте из раскатанного теста кружочки, затем каждый кружочек посыпайте сахаром и выкладывайте вишневую начинку. Заворачивайте тесто в вареник, соединяя противоположные края.

Сформированные вареники выкладывайте на посыпанную мукой доску, а затем бросайте в кипяток. Варите вареники, постоянно помешивая, в течение 5−7 минут. Готовые вареники полейте сливочным маслом, посыпьте сахаром и подавайте к столу.

Запеченный лосось

Ингредиенты:

Стейки лосося — 4 шт.;

Лимон — 1 шт.;

Соевый соус — по вкусу;

Соль — по вкусу;

Зелень — по вкусу.

Как готовить?

Смажьте стейки соевым соусом и по необходимости посолите.

В этом маринаде рыбу накройте салфеткой и отправьте в холодильник на 1,5−2 часа.

Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте туда наши стейки, запекайте 25−30 минут.

Готовые стейки необходимо сбрызнуть лимонным соком и украсить свежей зеленью.

Приятного аппетита!