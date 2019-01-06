Цены на нефть в 2019 году: верить ли прогнозам? 6.01.2019, 16:45

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Эксперты – о факторах, способных повлиять на рынок углеводородов.

Перепроизводство нефти и опасения насчет спроса на нее в текущем году снова в тренде для нефтяной отрасли, констатируют эксперты агентства Bloomberg. В основном, их мнение сводится к тому, что 2019-й опять пройдет под знаком волатильности, которая будет зависеть от разновекторных факторов на фоне геополитической неопределенности, пишет «Голос Америки».

В числе основных причин, способных повлиять на общую ситуацию, специалисты называют настоятельные призыва президента США Дональда Трампа снизить цены на нефть, а также невиданные прежде объемы добычи американских «сланцевых компаний». Все это, дескать, может пустить под откос усилия ОПЕК и России по стабилизации рынка.

Аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин в интервью «Голосу Америки» заметил, что цены на нефть, конечно, никто точно не определит. Однако, по его ощущениям, средний уровень цен, который может установиться в течение 2019 года – 60-65 долларов за баррель сырья марки Brent.

«Сейчас, видимо, нефть отталкивается от своего «дна» и очень медленно движется вверх», - предположил он.

Вместе с тем Михаил Крутихин затруднился сказать, какая будет волатильность. По его оценке, здесь очень много будет зависеть от поведения финансовых властей Соединенных Штатов.

«Есть еще один фактор, который многие упускают из вида, - продолжил он. - Не исключена вероятность того, что в США все-таки примут, пусть, возможно, и в мягкой форме, закон, предусматривающий ответственность за картельные практики при определении нефтяных цен. Если это случится, то ОПЕК, скорее всего, развалится, а цены опять устремятся вниз».

При этом аналитик считает, что усилия ОПЕК и России можно и сегодня не принимать во внимание.

«Да, Россия объявила, что она солидарна с ОПЕК и сокращает добычу, - констатировал он. - Но вскоре российский министр энергетики (Александр Новак – прим.) с гордостью отрапортовал, что в прошлом (2018-м) году в стране добыча увеличена на 2 процента. Как можно сокращать, увеличивая, не знаю».

Напомним, в декабре минувшего года в Вене ОПЕК и ряд примкнувших стран, включая Россию, договорились о снижении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки, начиная с января нынешнего года, в стремлении поддержать цены и стабилизировать положение на рынке.

Согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ, в 2019 году экспорт нефти может возрасти до 256,7 млн тонн.

Вообще, по словам Михаила Крутихина, официальные заявления только какое-то время действуют на финансовый рынок, «который вздрагивает и толкает цены на нефть то вверх, то вниз».

«Но если мы посмотрим на спрос и предложение, то никакого дефицита (нефти) абсолютно нигде нет, - заметил эксперт. - Саудовская Аравия, которая тоже говорит, что сокращает добычу, может, так и поступает, но одновременно вдруг объявляет азиатским потребителям, что дает гигантские скидки на свою нефть. Члены ОПЕК постоянно противоречат друг другу. Кроме того сегодня, когда решения о продаже и покупке гигантских объемов нефтяных активов в секунды принимают так называемые роботы, говорить о том, что такой псевдо-картель может оперативно реагировать на ситуацию и влиять на нее, не приходится.

Следовательно, надо следить за тремя реперными точками: поведением финансового и нефтяного рынков, уровнем сланцевой добычи нефти в США и самочувствием экономик таких крупнейших потребителей «черного золота», как Китай, резюмирует аналитик.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков согласен с тем, что цены на нефть угадать невозможно. По его словам, эксперты, которые угадывали их один раз, еще есть, но таких, которые попадали бы в цель два раза подряд, нет.

«Цены на нефть давно не связаны со спросом, - утверждает эксперт в комментарии «Голосу Америки». – В этом смысле показательный пример - 2008 год, когда спрос на «физическую» нефть опустилась примерно на два процента, а цена упала в три раза».

Тем не менее, как представляется экономисту, нынешнее падение цен на нефть компенсируется будущим отскоком, и они стабилизируются «где-то на уровне 60 долларов за баррель».