Трамп выразил оптимизм по поводу торговых переговоров с Китаем 7.01.2019, 9:08

Фото: ТАСС

Сегодня в Пекин должны прибыть официальные представители США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил оптимизм относительно торговых переговоров с Китаем, передает АР (перевод – zn.ua).

В Пекин должны прибыть официальные лица США для переговоров по облегчению торговой войны.

"Я действительно верю, что они хотят заключить сделку. Тарифы очень сильно навредили Китаю", - заявил Трамп, добавив, что недавно говорил с президентом Китая Си Цзиньпином.

Отмечено, что официальные лица США должны прибыть в Китай в понедельник, 7 января.

Как сообщалось, переговорщики от США и Китая приступают к работе над новым соглашением, которое позволит снять напряженность в торговой войне между Вашингтоном и Пекином.

Ранее Трамп заявил о прогрессе в отношениях между США и Китаем. На саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе оба лидера согласились на перемирие в своей торговой войне. Торговая война началась этой весной, когда Вашингтон принял решение повысить пошлины на алюминий и сталь из ряда стран, в том числе из Китая.