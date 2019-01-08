Минск отдаст Кремлю НПЗ за налоговый маневр? 8 8.01.2019, 10:50

3,224

Россия может приватизировать «Нафтан» и Мозырский НПЗ.

С 2019 г. российский бюджет компенсирует своим НПЗ рост цен на сырье в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли. Минск тоже на этом настаивает, но Москва, скорее всего, увязывает этот вопрос с приватизацией белорусских НПЗ в пользу российских компаний. Мол, компенсацию выплачивать будем, но только своим заводам.

Говорят, что уже известны и суммы возможной сделки. За «Нафтан» и свою долю в Мозырьском НПЗ, Беларусь хотела бы получить $10 млрд. Примерно столько ($10,5 млрд) Минск просит сегодня от России в качестве компенсации за налоговый маневр на сбалансированность бюджета, отмечает Телеграм-канал "Газ-батюшка".

ИА REX в этой связи отмечает, что строительство абсолютно нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год в Турции компанией STAR Rafineri составляет около 6 млрд долларов. Причем, и это очень высокая цена – слишком красивы закаты и откаты в Турции...

Потому что в Марокко построить новый НПЗ мощностью в 10 млн тонн стоит всего 3 млрд долларов.

В России можно взять для примера Яйский НПЗ, в строительство первой очереди мощностью 3 млн тонн нефти в год (глубина переработки - 92-93%) которого в 2008-2012 годах было вложено около 650 млн долларов. Во вторую очередь (до 6 млн тонн в год, при глубине переработки на 20% больше, чем на белорусских НПЗ) будет вложено еще всего 30 млрд рублей или 450 млн долларов.

Получается, что построить в России новый НПЗ с глубиной переработки 92-93% мощностью 6 млн тонн, стоит всего около 1,1 млрд долларов.

Согласно этой математике, Новополоцкий или Мозырский НПЗ должны стоить около 2,2 млрд долларов. Соответственно, каким образом Минск насчитал 10,5 млрд долларов за любой из двух белорусских НПЗ, российские эксперты не понимают.