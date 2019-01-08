Осень патриарха Игорь Эйдман

8.01.2019, 17:17

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Нынешний срок Путина будет проходить в условиях стагнации и постепенного саморазрушения системы.

Главная тенденция 2018 года — переход к финальной стадии путинизма. Каждый президентский срок Путина у власти был определенным этапом в жизни страны. Предпоследний связан с агрессией против Украины и жестким противостоянием с западными странами. Это был пик режима как экспансионистской силы. Основные ресурсы были вложены во внешнюю экспансию, и в результате страна надорвалась.

Думаю, что нынешний срок будет проходить в условиях стагнации и постепенного саморазрушения системы. Признаки этого уже видны. Нарастающее недовольство граждан отразилось на результатах соцопросов второй половины года, падении рейтинга президента и других институтов власти.

Иными словами, началась «осень патриарха», которую можно сравнить с последними годами Сталина и Брежнева. Окружение правителя создает иллюзорную картинку благополучия, а сам он перестает понимать, что происходит в стране. Между тем, система все больше разрушается, и все попытки модернизировать ее ни к чему не приводят. Консервативная и коррумпированная бюрократия ведет страну в тупик, если не в пропасть.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»