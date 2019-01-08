Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года 1 8.01.2019, 17:38

Стоимость барреля Brent растет вот уже седьмой торговый день подряд.

Цены на нефть растут в ходе самого продолжительного за последние 17 месяцев ралли, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Рост нефтяных котировок продолжается на фоне сообщений о сокращении запасов нефти в США и ожиданий по сокращению добычи странами ОПЕК и партнерами альянса, а также заявлений президента США Дональда Трампа об успешном ходе торговых переговоров с Китаем.

В ходе торгов 8 января стоимость барреля нефти марки WTI в Нью-Йорке поднималась до $49,44 (+1,9% к уровню закрытия предыдущих торгов), стоимость барреля североморской смеси Brent на лондонской бирже ICE — до $58,48 (+2%).

Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.