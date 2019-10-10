Что погубило советника Путина 3 10.10.2019, 15:09

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Именно он был одним из главных разработчиков стратегии аннексии Крыма.

Российский президент Владимир Путин уволил Сергея Глазьева с должности своего советника. Теперь Глазьев будет министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии — что, учитывая малозначимость самой комиссии в российской политической системе, означает скорее почетную синекуру, чем реальное влияние. Не рискну утверждать, что политическая карьера одного из самых одиозных представителей путинского режима окончена — в России любят «вечно вчерашних» и нередко вновь возвращают их во власть — но какое-то время Глазьев Путину советовать не будет, — пишет украинский журналист и публицист Виталий Портников для «Крым.Реалии».

А уж он ему насоветовал! Именно Глазьев долгое время был в российском руководстве одним из главных «специалистов» по Украине — возможно, еще и потому, что родился в Запорожье и мог позиционировать себя в качестве представителя «настоящих» украинцев — тех, что жить не могут без России.

Как представителя «настоящих» украинцев, Глазьева не устраивали даже Янукович с Азаровым — тогда, когда вожди прокремлевской Партии регионов выступали за подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Глазьев тогда был «звездой» украинских телевизионных шоу и с радостью критиковал там позицию украинских руководителей, которые, по его мнению, вообще соглашения не читали и опасности его для Украины — ну, то есть для поглощения Украины Россией — не осознавали.

Но по-настоящему раскрылись «таланты» Глазьева после Майдана. Именно он был одним из главных разработчиков стратегии аннексии Крыма и дальнейшего захвата украинского востока. Крымская речь Путина — это Глазьев. Если не по тексту, то по смыслу: ведь именно таких идеологических ориентиров придерживалась шовинистическая партия «Родина», одним из создателей которой он был.

Глазьева погубило то, что он всегда был теоретиком, а не практиком, да и теоретиком плохим, даром что российский академик. После оккупации Крыма и Донбасса Глазьев стал не нужен, а нужны стали люди, способные курировать и марионеточные власти, и финансовые потоки, и следить, чтобы «герои русского мира» не сильно воровали и делились. Когда стало ясно, что война приостановлена и начинается грабеж, Глазьев стал превращаться в маргинала — на этом празднике жизни ему места уже не нашлось.

И его послали в Евразийскую экономическую комиссию.