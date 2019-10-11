Бодрое утро: названы пять необычных альтернатив кофе 6 11.10.2019, 9:02

1,402

Проснуться и быть продуктивным можно и без кофеина.

В сети появился обзор пяти необычных напитков, которые могут стать альтернативой утреннему кофе, сообщает msn.com.

Ячменный кофе

Ячменный кофе, что логично, готовится из ячменных зерен. Их необходимо предварительно обжарить, перемолоть, а дальше все зависит от ваших предпочтений. Такой кофе лучше всего варить в турке, тогда вкус будет более глубоким и насыщенным, но просто залить перемолотые зерна кипятком также не возбраняется. Советуем также приправить напиток цикорием, корицей или имбирем.

Ячмень богат белками, углеводами, клетчаткой, а также витаминами А, Е, B, D. В зернах также можно найти большое количество калия, фосфора, кальция, магния и йода. Считается, что такой кофе помогает избавиться от заболеваний почек, пищеварительной системы и молочных желез.

Матча-латте

Матча – это порошковый чай, который вы могли уже пробовать в мороженом, шоколаде или выпечке. Благодаря тому, что при его изготовлении листья перемалываются практически в пыль, чай полностью растворяется в воде, и вы не теряете ни капли пользы растения. Матча богат мощными антиоксидантами, которые предупреждают старение организма и борются со свободными радикалами.

Теперь перейдем непосредственно к матча-кофе. Смешайте в чашке 100 мл кокосового молока, 100 мл миндального молока, ½ чайной ложки чая матча, столовую ложку кокосового масла, ваниль и корицу – заряд бодрости и витаминов на целый день готов.

Желудевый кофе

Кофе из желудей довольно специфичен на вкус и определенно напиток на любителя. Горьковатый вяжущий орехово-древесный привкус понравится далеко не всем. Однако этот напиток одинаково считается полезным и в среде врачей, и диетологов. Учтите, что желудевый кофе сильно бодрит. Заснуть после него будет также сложно, как после крепкого эспрессо.

Желудевый кофе обладает антибактериальными свойствами и способствует повышению иммунитета. Он также способен устранять отечность и избавляет от спазмов.

Несладкий какао

В какао бобах содержится достаточно кофеина, чтобы взбодрить вас даже после бессонной ночи. Несмотря на то, что какао калорийный продукт, он исключительно полезен, в частности благодаря тому, что способствует выработке эндорфинов, необходимых нам для поддержания хорошего настроения и энергии. Главное в утреннем какао – не переборщить с сахаром.

Латте из куркумы

Пусть и звучит латте из куркумы крайне экзотично, на вкус оно покажется более чем знакомым. Напиток улучшает пищеварение и, что самое приятное, помогает бороться с зависимостью от сладкого. В кипящую воду положите мелко нарезанный корень куркумы и имбиря, а также палочку корицы. Кипятите до тех пор, пока вода не станет темно-оранжевого цвета. Снимите с огня и влейте взбитое кокосовое молоко.