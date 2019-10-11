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Путин, преемники и «тень Саддама Хуссейна»

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  • 11.10.2019, 19:01
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Путин, преемники и «тень Саддама Хуссейна»

Эксперты – о специфике российского процесса.

Проблемам потенциального преемничества или иных вариантов транзита власти по окончании президентского срока нынешнего главы российского государства был посвящен доклад «Дети» Путина: кто будет править в России после 2024года». Презентация доклада прошла накануне в Московском центре Карнеги, пишет журналист Виктор Владимиров для «Голоса Америки».

Авторами исследования выступили руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников и заместитель директора Левада-центра Денис Волков. Один из главных выводов их труда: российский истеблишмент сейчас озабочен не модернизацией страны, а обеспечением «плавного и безопасного для политических, управленческих и бизнес-элит транзита власти».

«Задача «гражданских» и технократических элит – сохранять систему в устойчивом состоянии, силовых – определять политическую и идеологическую рамку», – указывается в докладе.

По мнению авторов исследования, система не стремится к переменам, но, поскольку на них существует спрос в обществе, то они имитируются разными способами.

«Оба основных сценария – «Путин остается» и «Путин уходит, но оставляет преемника – спокойно воспринимаются и принимаются большинством населения и элитами. Возможность любого сценария остается открытой».

Андрей Колесников, отвечая на вопрос, не помешает ли Владимиру Путину «тень Саддама Хусейна» – диктатора, казненного после долгих лет правления, решиться отойти от власти, сказал, что, безусловно, это играет свою роль. По его словам, военное вторжение России в Сирию во многом обусловлено как раз тем, что, «когда автократ утром смотрит на себя в зеркало, то в отражении проступают черты Саддама Хуссейна или Каддафи».

«И в этом смысле, конечно, уход с президентского поста – дело (для Путина) тоже тяжелое, – добавил он. – Мы перечисляем разные варианты, связанные с возможностью его отказа (или не отказа) от властных полномочий. Но мне кажется, что все они равновероятны. Все зависит от миллиона причин, которые начнут действовать ближе к 2024 году».

Также актуальным, по оценке Андрея Колесникова, остается вопрос, «переживет ли путинская система Путина». До какой-то степени, как ему представляется, такая вероятность существует.

«У нас нет иного инструмента проверки этой версии кроме собственной истории, – рассуждает он. – А история показывает, что после смерти Сталина, кончины Брежнева и «гонки на лафетах», которая завершилась приходом к власти (Михаила) Горбачева, в стране автоматически изменялось очень многое. Когда уходят автократы, персоналистские режимы волей-неволей претерпевают изменения».

Мы живем ровно в такой системе, резюмировал политолог.

Директор Центра изучения российской элиты Государственного университета управления Ольга Крыштановская настроена более категорична. С ее точки зрения, у Путина нет ни желания, ни возможности отказаться от власти даже при условии любых гарантий его собственной безопасности.

«Лично для этого человека вопрос перехода власти – вопрос жизни и смерти, – утверждает она. – Поэтому он будет делать все для того, чтобы обезопасить и систему и себя тем самым».

Вместе с тем Ольга Крыштановская согласна, что любой новый человек, который придет к власти, так или иначе изменит систему: «Если придет такой человек, как (Алексей) Дюмин (губернатор Тульской области, в прошлом замминистра обороны РФ, генерал-лейтенант – В.В.), она станет еще более авторитарной и жесткой. Если – кто-то другой, то она может стать более рыхлой, вялой».

В подтверждении своей мысли социолог привела пример Дмитрия Медведева, президента РФ с 2008 по2012 году. По ее словам, он ничего не собирался менять в системе, поскольку знал, что пришел только на один срок, однако при нем все равно произошел некоторый крен в сторону либерализации.

Ольга Крыштановская также полагает, что «в постпутинский период» существует опасность раскола России.

«В каком-то смысле, как после Сталина, – уточнила она. – Одна часть общества будет говорить, что Путин – герой, и это был золотой век России. А другая часть будет считать его преступником, требовать Нюрнбергского процесса над ним и так далее».

Этот раскол чувствуется уже сейчас, он в воздухе, заключила директор Центра изучения российской элиты.


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