Сокуров: Россию надо заново придумать 3 13.10.2019, 17:29

Александр Сокуров

Фото: delfi.lt

Режиссер «Молоха» и «Тельца» ― о том, как изменить систему.

― Понимаете, мне иногда кажется, что Россию надо заново придумать, ― рассуждает Александр Сокуров на Эхе Москвы. ― Надо заново придумать страну. Надо заново придумать уклад жизни. Надо заново поставить на место политику – политика не должна занимать такое довлеющее место над всей жизнью в стране. Надо заново придумать те все идеи и все придумки, какие были – они все исчерпаны, они потеряли смысл, и они не имеют никакого значения для жизни народа. И надо начинать опять все заново.

К сожалению большому, опять все заново: от государственного строительства, федеративного строительства, так называемых межнациональных отношений, вообще территориального какого-то статуса страны. Все надо начинать заново.

Отметим, знаменитый кинорежиссер неоднократно критиковал действующий режим в своей стране. Несколько лет назад во время церемонии награждения премии «Ника» Сокуров публично призвал власти прекратить преследования участников митингов, а также предложил принять закон, запрещающий арестовывать и вообще прикасаться к женщинам, участвующим в общественных акциях.

Свои последние фильмы режиссер делал за пределами России.