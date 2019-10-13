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Путин снова заявил о превосходстве российского гиперзвукового оружия

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  • 13.10.2019, 18:24
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Путин снова заявил о превосходстве российского гиперзвукового оружия

Президент РФ заявил, что такого оружия ни у кого нет.

Российские специалисты продолжают вести разработки передовых вооружений даже после того, как в России было создано новое уникальное гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире. Об этом сообщил в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию. Расшифровка интервью опубликована на сайте российского президента, передает РБК.

«Это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится. Я уже знаю, что. Знаю, над чем наши ученые, инструкторы и инженеры работают», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россию не может не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью.

Российский президент также упомянул решение США о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2002 году, который, по словам Путина, был краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, т.к. он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств. Путин отметил, что смысл документа заключался в том, «чтобы ни у одной из сторон не возникало иллюзий, что она может победить в ядерной войне».

По словам российского лидера, США решили выйти из договора, чтобы обеспечить себе новые стратегические преимущества. «Полагая, что у них такой зонтик будет, а у России нет, и таким образом Россия будет очень уязвимой, а территория США получит такое прикрытие в виде системы противоракетной обороны», — добавил Путин.

Он также назвал «состоявшимся фактом» развернувшуюся между странами гонку вооружений. Глава государства отметил, что предупреждал коллег из США об отсутствии планов у Москвы тратить десятки миллиардов на создание систем, подобных системе противоракетной обороны (ПРО), однако Россия будет вынуждена сохранять стратегический баланс и намерена работать над ударными комплексами, которые, смогут преодолеть любую систему ПРО.

«И мы это сделали, сейчас это уже очевидно. Системы ПРО работают против баллистических ракет, летящих по баллистической траектории, а мы, кроме того, что их (баллистические ракеты) усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока ни у кого в мире нет», — резюмировал российский президент.


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