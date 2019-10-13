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Михаил Мархель: Ребята доказали, что у нас есть команда

  • 13.10.2019, 22:01
Михаил Мархель: Ребята доказали, что у нас есть команда
Михаил Мархель

Наставник сборной Беларуси прокомментировал результат матча с Нидерландами.

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель дал оценку домашнему поражению от голландцев (1:2) в матче квалификации чемпионата Европы-2020, передает pressball.by.

- У нас при счете 1:2 были моменты. Считаю, со стороны нашей команды была неплохая игра. Мы не сдались после первого тайма, продолжали верить в удачу. Могли сыграть вничью.

- Что вы говорили ребятам в раздевалке в перерыве?

- Говорил не вешать нос. Чуть подкорректировали принципы нашей игры. Ребята вышли с желанием, доказали, что у нас есть команда.

- С чем связана ротация состава?

- Выстроили план на игру — нужно было освежить фланги. Плюс у нас несколько футболистов травмированы, что также повлияло на ситуацию. Поэтому так.

- Иван Бахар впервые появился в старте — не волновался?

- Наверное. Это у него надо спросить. Сыграл неплохо, на его действиях это волнение не сказалось, — сказал Мархель в эфире "Беларусь 5".


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