Михаил Мархель: Ребята доказали, что у нас есть команда
- 13.10.2019, 22:01
Наставник сборной Беларуси прокомментировал результат матча с Нидерландами.
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель дал оценку домашнему поражению от голландцев (1:2) в матче квалификации чемпионата Европы-2020, передает pressball.by.
- У нас при счете 1:2 были моменты. Считаю, со стороны нашей команды была неплохая игра. Мы не сдались после первого тайма, продолжали верить в удачу. Могли сыграть вничью.
- Что вы говорили ребятам в раздевалке в перерыве?
- Говорил не вешать нос. Чуть подкорректировали принципы нашей игры. Ребята вышли с желанием, доказали, что у нас есть команда.
- С чем связана ротация состава?
- Выстроили план на игру — нужно было освежить фланги. Плюс у нас несколько футболистов травмированы, что также повлияло на ситуацию. Поэтому так.
- Иван Бахар впервые появился в старте — не волновался?
- Наверное. Это у него надо спросить. Сыграл неплохо, на его действиях это волнение не сказалось, — сказал Мархель в эфире "Беларусь 5".