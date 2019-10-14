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Назван простой секрет идеального пищеварения

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  • 14.10.2019, 11:19
  • 2,064
Назван простой секрет идеального пищеварения

Эксперты из области здорового питания провели интересное исследование.

Корица может быть тем самым волшебным продуктом, который поможет улучшить пищеварение. К такому выводу пришли эксперты в области здорового питания из RMIT University в Мельбурне, пишет healthinfo.ua.

Австралийские исследователи изучили пищеварительную систему свиней, использовав капсулы с сенсорами газа. Они обнаружили, что добавление корицы в рацион животных снижает уровень углекислого газа в желудке, что охлаждает тело. Свиньи, которые употребляли пищу с корицей, продемонстрировали существенное укрепление здоровья в целом. Когда эти животные принимали пищу при комнатной температуре, то показатели углекислого газа в желудке вырастали. Корица снижала уровень газа за счет уменьшения выделения желудочной кислоты и пепсина из стенок желудка, что помогало охлаждать этот орган во время пищеварения.

Исследование также показало, что употребление корицы защищало стенки желудка и тонкого кишечника, и хотя данные опыты были проведены лишь на свиньях, авторы считают, что аналогичные результаты будут получены и среди людей. В целом, доказано, что корица охлаждает желудок, максимально, на два градуса.

Не приходится удивляться популярности этой специи среди жителей жарких стран, так как после употребления корицы у них возникает приятное ощущение охлаждения, а общее самочувствие укрепляется. Отметим, что у корицы есть и множество других уже научно доказанных преимуществ, так как этот специя обладает противовоспалительным и антиоксидативным воздействием - она способна сражаться с воздействием свободных радикалов в пищеварительном тракте.

Все эти характеристики делают корицу идеальным кандидатом для поддержания нормальной пищеварительной системы в состоянии стресса, вызванным высокими температурами. При этом у корицы обнаружен минимум побочных эффектов, включая незначительное изменение микробиота кишечника.


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