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Как лукашенковские СМИ манипулируют цифрами

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  • 14.10.2019, 12:31
Как лукашенковские СМИ манипулируют цифрами

На БТ сказали, что Беларусь опередила Китай, Индию и США.

Благодаря Парку высоких технологий Беларусь "значительно опережает Россию, США, Китай, Индию, Японию и Южную Корею и многие другие технологичные страны". Об этом нам рассказали вчера в "Главном эфире" на телеканале "Беларусь 1", сообщает "Еврорадио".

Неужели это правда и наш скромный ПВТ всех заткнул за пояс?

Дело в том, что для сравнения был выбран показатель, который представляет Беларусь в выгодном свете: экспорт компьютерных услуг на душу населения. На начало 2019 года для Беларуси этот показатель был равен $108 и наша IT-страна действительно обгоняла США ($58), Индию ($40), Китай ($20) и другие государства.

Цифра выглядит весомо, если не задумываться над тем, насколько население Беларуси меньше населения других стран. В Китае живет в 145 раз больше людей, чем в нашей стране, а экспорт компьютерных услуг из него всего в 5,5 раза меньше белорусского. Та же ситуация с Индией (людей в 136 раз больше, а экспорт из IT-сферы меньше всего в 2,5 раза), США (людей в 34 раза больше, а экспорт компьютерных услуг меньше всего в 2 раза) и так далее.

Если пересчитывать любой экономический показатель per capita, то есть на душу населения, то страна будет выглядеть тем лучше, чем меньше людей в ней живет. Население Беларуси за последние 25 лет сократилось почти на 500 тысяч человек. Но зачем же этим хвастаться?


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