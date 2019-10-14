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«Нет капитуляции!»: украинцы протестуют против разведения войск

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  • 14.10.2019, 16:09
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«Нет капитуляции!»: украинцы протестуют против разведения войск

Участники акции не согласны с условиями формулы Штайнмайера.

Сегодня, в День защитника Украины, в киевском парке Шевченко в 16:00 по Минскому времени начался марш "Нет капитуляции". Об этом говорится на event-страничке мероприятия в Facebook, сообщает liga.net.

Участники акции требуют от власти не разводить войска вдоль линии разграничения, а также не предоставлять особого статуса оккупированным территориям Донбасса и амнистии боевикам.

Ожидается, что в марше буду участвовать ветераны боевых действий на востоке страны. Организаторы заверяют, что акция пройдет без политических лозунгов и без политиков во главе колон.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к участникам акции с просьбой не реагировать на провокации, чтобы "не создавать картинку для росСМИ".


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