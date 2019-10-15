закрыть
15 октября 2019, вторник, 9:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорусы требуют убрать российского пропагандиста Соловьева из телеэфиров

14
  • 15.10.2019, 7:41
  • 5,284
Белорусы требуют убрать российского пропагандиста Соловьева из телеэфиров
Владимир Соловьев

Под обращением в Мининформ подписались тысячи.

Белорусы требуют убрать российского пропагандиста Владимира Соловьева из телеэфиров, которые регулярно транслирует канал РТР-Беларусь. По этому поводу в сети появилось электронное обращение, адресованное Мининформу.

Авторы петиции таким образом призывают проявить «солидарность с Украиной и неприятие московской пропаганды».

«Многочасовой поток лжи, ненависти адресован нашей соседке Украине. У нас добрососедские отношения с Украиной, программа Соловьева разжигает межнациональную рознь, наконец, в ней отсутствует беларуская повестка. Так что она делает в нашем эфире? Убрать ее технически несложно, она последняя в сетке вещания. Нужна лишь политическая воля и здравый смысл представителей власти», — написано в обращении.

На данный момент петицию подписали уже 3 343 человека.


популярное за неделю

Мнение

«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц