Белорусы требуют убрать российского пропагандиста Соловьева из телеэфиров 14 15.10.2019, 7:41

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Владимир Соловьев

Под обращением в Мининформ подписались тысячи.

Белорусы требуют убрать российского пропагандиста Владимира Соловьева из телеэфиров, которые регулярно транслирует канал РТР-Беларусь. По этому поводу в сети появилось электронное обращение, адресованное Мининформу.

Авторы петиции таким образом призывают проявить «солидарность с Украиной и неприятие московской пропаганды».

«Многочасовой поток лжи, ненависти адресован нашей соседке Украине. У нас добрососедские отношения с Украиной, программа Соловьева разжигает межнациональную рознь, наконец, в ней отсутствует беларуская повестка. Так что она делает в нашем эфире? Убрать ее технически несложно, она последняя в сетке вещания. Нужна лишь политическая воля и здравый смысл представителей власти», — написано в обращении.

На данный момент петицию подписали уже 3 343 человека.