Температурные рекорды зафиксировали почти по всей Беларуси 3 15.10.2019, 9:51

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В Минске такой теплой погоды не было за 103 года наблюдений.

На метеостанциях во всех областях Беларуси, кроме Брестской, 14 октября были зафиксированы температурные рекорды, отмечает «Радыё Свабода» со ссылкой на БелаПАН.

В Минске такой теплой погоды 14 октября не было за 103 года наблюдений - максимальная температура воздуха достигла + 22,4 ° С. Предыдущий рекорд фиксировали в 1993 году - тогда было + 20,5 ° С.

В Гомеле и Могилеве новые рекорды соответственно + 23,7 ° С и + 22,8 ° С (в 1993-м было +23,5 и +19,8), в Гродно - + 21,5 ° С (в 2000- м было 20,5), в Витебске - + 21,5 ° С (в 2018-м было +17,8).

Теплее всего в стране в этот день в 2019 году было в Брагине - вплоть 24,8 ° С. Но там рекорд не побит: в 1993 году 14 октября там отмечали 24,9 ° С. В целом по стране рекорд тепла в этот день - 26,4 ° С в Лельчицах в 1993 году.

Холоднее же всего по стране было в Лынтупах - только 19,5 ° С. Но рекорд тепла там установлен - ранее в этот день теплее всего было в 2018-м с 18,5 ° С.