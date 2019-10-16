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Белорусская пенсионерка напугала чиновников

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  • 16.10.2019, 20:28
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Белорусская пенсионерка напугала чиновников

Женщина всего лишь хотела ознакомиться с их работой.

Сегодня в Октябрьском районе проходил областной семинар-совещание с участием председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Игоря Чеснока.

Известный блогер Андрей Паук случайно об этом узнал, и также случайно на улице встретил Новиченок Елену Григорьевну. Блогер предложил пенсионерке посетить данный семинар. Елена Григорьевна охотно согласилась.

Пенсионерка-активистка рассказала, что с ней случилось дальше, когда она захотела ознакомиться с работой чиновников и села с ними в автобус. Назад ее уже привезла милиция. После услышанного у нас всех должен возникнуть вопрос: действительно ли народ Беларуси является единственным источником государственной власти в этой стране?


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