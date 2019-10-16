Белорусская пенсионерка напугала чиновников

Белорусская пенсионерка напугала чиновников11
- 16.10.2019, 20:28
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Женщина всего лишь хотела ознакомиться с их работой.
Сегодня в Октябрьском районе проходил областной семинар-совещание с участием председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Игоря Чеснока.
Известный блогер Андрей Паук случайно об этом узнал, и также случайно на улице встретил Новиченок Елену Григорьевну. Блогер предложил пенсионерке посетить данный семинар. Елена Григорьевна охотно согласилась.
Пенсионерка-активистка рассказала, что с ней случилось дальше, когда она захотела ознакомиться с работой чиновников и села с ними в автобус. Назад ее уже привезла милиция. После услышанного у нас всех должен возникнуть вопрос: действительно ли народ Беларуси является единственным источником государственной власти в этой стране?