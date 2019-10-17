Лукашенко: Российскую идеологию из меня не выбить 67 17.10.2019, 13:38

5,136

Архивное фото ТАСС

Диктатор заявил, что никогда не отвернется от РФ.

Сегодня на встрече с губернатором Новгородской области России Андреем Никитиным Лукашенко отметился скандальным заявлением, сообщает БелТА.

"Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия! К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна. Для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить", - сказал он.