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В субботу в Беларуси ожидается до +23 градусов

  • 18.10.2019, 21:19
В субботу в Беларуси ожидается до +23 градусов

19 октября в стране будет облачная с прояснениями погода.

Осадков не ожидается, но ночью и утром возможен туман. Ветер будет южный, юго-западный, 4—9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем столбик термометра поднимется до +14…+20, а по югу возможны +23 тепла.

В воскресенье также сохранится облачная с прояснениями погода. В Витебской области возможны кратковременные дожди по северо-востоку. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 4—9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем — от +14 до +20, на юге воздух прогреется до +22 тепла.


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