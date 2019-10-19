Восстание против Ленина 1 19.10.2019, 11:09

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Российских троллей обвиняют в причастности.

Власти Эквадора начали расследование возможной причастности хакеров, интернет-троллей и даже официальных СМИ России и Венесуэлы к организации массовых антиправительственных выступлений в стране в последние дни, едва не приведших к свержению президента Ленина Морено, сообщает Радио Свобода.

Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо заявила, что все бурные демонстрации, акты насилия, нападения на представителей правоохранительных органов и захваты государственных объектов в стране в последние дни могли координироваться и подогреваться, в том числе извне, с помощью публикаций в соцсетях и СМИ и прямых договоренностей с руководителями движения, выступающего против президента Морено. По ее данным, следы, такие как IP-адреса авторов антиправительственных заявлений и призывов, "ведут не только в Венесуэлу, как считалось ранее, но и прямо в Россию":

Как отметила Мария Паула Ромо, сейчас генпрокуратура Эквадора начала в связи с этим специальное расследование, принимая во внимание многие странности происходящего: в попытках дестабилизации страны не участвуют никакие известные политические партии и движения, однако сотни хорошо, по-военному организованных боевиков вдруг разом стали нападать на аэропорт столицы Кито, армейские казармы и полицейские участки, мэрии, редакции СМИ, стратегически важные дорожные развязки, нефте- и водохранилища.

Во время протестов внезапно очень сильно активизировались разные провинциальные движения и группировки, в том числе полувоенные, коренных индейцев Эквадора, за время правления предыдущего президента-социалиста Рафаэля Корреа наладившие тесные связи с Каракасом и Гаваной и получавшие венесуэльскую и кубинскую помощь. Сегодня Рафаэль Корреа, друг покойных Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Николаса Мадуро, президента Боливии Эво Моралеса, бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, а также и Владимира Путина, ведет политическое ток-шоу на испанском языке на российском телеканале RT.

На пресс-конференции в Кито 17 октября Мария Пауло Ромо, в частности, сказала: "Я надеюсь, что расследование генпрокуратуры в ближайшее время покажет, насколько тесны связи между некоторыми нашими социальными группами и местными властями и силами, действующими из-за пределов Эквадора. Целью протестов была общая дестабилизация и атака на демократию, на легитимность государственных институтов, с применением насилия, которого ранее в Эквадоре не бывало".

Министр внутренних дел Эквадора также обвинила в искаженном освещении недавних беспорядков в стране напрямую и телеканал RT: "Атаки в соцсетях, количество ложной информации, освещение событий, происходящих на улицах, с которым в прямом эфире выступал общественный канал из России! Обратите внимание, что протесты передавались в прямом эфире каналом российского правительства", – заявила Мария Пауло Ромо:

La ministra de Gobierno del Ecuador afirmó en rueda de prensa que le llama la atención que RT transmitiera las protestas más masivas de su país en los últimos 15 años. pic.twitter.com/HiRQwP4Q1X — RT en Español (@ActualidadRT) October 15, 2019

С начала октября в Эквадоре в столкновениях были убиты, по последним данным, 11 человек и больше 100 пропали без вести, разные ранения и травмы получили более двух тысяч. 7 октября правительство вывело на улицы солдат и объявило комендантский час, чтобы заставить протестующих освободить более 50 военнослужащих, которые были взяты в плен группами индейцев.

Ленин Морено официально обвинил своего предшественника Корреа, а также его друга, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что они стояли за попытками свержения законной власти. "Темные силы, руководимые экс-президентом Рафаэлем Корреа и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, вместе с наркотеррористами и иностранными гражданами, осуществили ранее невиданные насильственные действия", – заявил 12 октября Морено в эфире национального телевидения Эквадора.

Фото: Reuters

В какой-то момент уличные беспорядки достигли такой мощи, что манифестанты в Кито чуть было не захватили президентский дворец Каронделет и на время оккупировали парламент, а президент Морено вместе со всей администрацией и министрами вынужден был бежать на побережье, в главный портовый город Гуаякиль. При этом эквадорский президент передвигается в инвалидной коляске, так как после вооруженного нападения на него в январе 1998 года в Кито уличных бандитов, пытавшихся его ограбить, у него парализованы ноги. За свою активную деятельность по оказанию помощи инвалидам, лишенным способности ходить, он даже выдвигался кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2012 году.

Ленин Морено, после избрания в 2017 году пообещавший следовать в прежнем русле левой политики "социализма 21-го века" Рафаэля Корреа и их правящего альянса ПАИС (PAIS, Patria Altiva y Soberana – "Гордая и суверенная родина", также по-испански слово "pais" означает "страна"), тем не менее сместил государственную политику заметно вправо, в сторону современного неолиберализма. Он стал развивать более тесные отношения с Вашингтоном и инициировал процесс перестройки страны с говорящим названием "де-Correaization". Однако его экономическая политика привела к падению его рейтингов одобрения с 70 процентов в 2017 году до менее чем 30 процентов в 2019 году.

Фото: AFP

1 октября Ленин Морено подписал указ об отмене государственной топливной субсидии для эквадорских граждан, которая до этого момента обеспечивала их доступными и дешевыми бензином и дизельным топливом. После того, как цены на них выросли на 120 процентов, некоторые слои эквадорского общества впали в ярость, что и вызвало начало протестов. Однако к 13–14 октября президент, правительство и уличные лидеры городских манифестантов и индейцев сумели договорится о прекращении насилия – после того, как Морено отменил действие режима чрезвычайного положения и отозвал взбудораживший страну указ об отмене субсидий.

В апреле этого года Ленин Морено принял решение лишить политического убежища в посольстве Эквадора в Лондоне основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которое ему было предоставлено Рафаэлем Корреа в 2012 году. Отношения Ассанжа с Кито резко ухудшились именно после прихода к власти Морено. Новый президент называл Ассанжа "занозой в боку у Эквадора" и неоднократно заявлял, что его пребывание в посольстве не может продолжаться вечно. В конце концов Ленин Морено выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Ассанжа лишили убежища за неоднократное нарушение международных конвенций.

Во время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж постоянно встречался с неустановленными гражданами РФ и хакерами. Их встречи иногда длились по несколько часов. Основатель WikiLeaks также получил от российских агентов много ценных документов и мощное компьютерное и сетевое оборудование для передачи данных. Об этом говорилось в отчетах о слежке за Ассанжем, составленных для правительства Ленина Морено частной испанской компанией UC Global.

Сегодня в разных латиноамериканских СМИ высказываются предположения, что решение Морено выдать Ассанжа британской полиции, в числе прочего, и могли навлечь на него гнев Кремля и его союзников.