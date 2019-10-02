Ученые: Кофе повышает эффективность работы в команде 2.10.2019, 20:55

Ученые проверили, как этот напиток влияет на командный дух.

О преимуществах употребления кофе уже ходят легенды. Как и о возможном вреде, если с ним "перебрать".

На этот раз ученые решили проверить, как этот напиток влияет на командный дух. Эксперты из Университета штата Огайо провели два эксперимента, чтобы понять, есть ли взаимосвязь между чашечкой кофе и принятием решений в группе, передает iod.media.

Во время первого теста американцы разделили 72 студентов на команды и дали им одинаковые задания. Первой они дали выпить кофе перед заданием, вторым - после него. По окончанию эксперимента участников попросили оценить свою работу и работу других членов команды. В результате те студенты, которые пили кофе до задания, оценили работу команды выше, чем участники, пившие его после.

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые провели второй эксперимент. Как передает Platfor.ma, на этот раз эксперты дали кофе всем участникам теста. Только одна половина группы получила кофе без кофеина, а вторая - с.

Те студенты, которые выпивали напиток с кофеином, оказались более эффективны в командной работе, чем ребята из другой группы.

Исходя из этого, ученые сделали вывод, что именно кофеин помогает людям концентрироваться во время выполнения работы.