Побит мировой рекорд продолжительности авиаперелета 1 20.10.2019, 17:53

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Его осуществила австралийская авиакомпания Qantas

Она поставила рекорд продолжительности перелета в истории коммерческой авиации: она осуществила беспересадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней. Полет Boeing 787 Dreamliner длился 19 часов 16 минут, пишет Reuters.

Рейс был тестовый: изучали, как на организм пассажиров влияет длительное пребывание в воздухе и смены часовых поясов.

У современных лайнеров ограниченный размер топливных баков, поэтому они не могут осуществлять такие длительные перелеты. На борту самолета было только 49 человек и они смогли взять ограниченное количество багажа.

Пока что наиболее длительным регулярным рейсом в мире является перелет Сингапур — Нью-Йорк, который осуществляет компания Singapore Airlines. Там лайнер летит больше 18 часов без перерыва.