Активист дал дельные советы, как бороться с уплотнением 21.10.2019, 8:09

Всегда можно изменить невыгодные для вас планы властей.

Обычный могилевский дворик, таких много по всей Беларуси. А в нем — спокойная жизнь, лавочки для пенсионеров, качели для детей, турники и даже небольшое футбольное поле. И деревья, посаженные когда-то жителями, пишет сайт телеканала «Белсат».

Вместо всего этого в милом сердцу дворике по решению городских властей должен появиться новый дом.

«Дом, который будет выше наших хрущевок, которые после моста находятся все в трещинах. Далее – уменьшение дворовой территории. 107 метров квадратных остается на детскую площадку. У этих, которые придумали эту стройку, их квартиры больше, чем они нам оставляютна два существующих дома и на новостройку», – жалуется на ситуацию Татьяна Горбунова, жительница дома № 19 на улице Садовой.

Жители домов 14 по улице Лазаренко и 19 по улице Садовой составляли коллективные обращения, ходили в горисполком и к помощнику Лукашенко по Могилевской области.

«Они боятся нашего сопротивления, мы много куда обращаемся, но они нас не слышат, делают вид, что не слышат, но будем дальше обращаться», – говорит жительница Ирина Виноградова.

«Нам абсолютно ничего не обещают и не говорят. С нами не хотят встречаться», – отметила соседка Татьяна Горбунова.

Поэтому жители пошли сегодня на другую, альтернативную встречу… на тему «Как противодействовать уплотнению». Успешным опытом отстаивания своих прав поделиться с могилевчанами приехал Виктор Барташевич. Общественный активист в столице провел не одну успешную компанию.

«У местной власти, у исполкомов много косяков, бывает много ошибок. Все это регламентировано 687 указом».

Активист рассказал, что можно сделать, когда не помогают ни беседы с чиновниками, ни даже резонанс в СМИ:

«Ну звоните, ну выйдет статья, но стройка дальше продолжится, поэтому нужно смотреть, что в документах: изучайте законодательство, смотрите эти документы, находите нарушения, пишите в милицию, пишите в прокуратуру, и вы точно это дело прекратите».

Труднее остановить, если процесс начался, поэтому лучше не допустить незаконного строительства, утверждает Виктор Барташевич:

«Обратитесь в свой местный исполком, в отдел архитектуры и попросите показать план детального планирования и раздел, который называется «Функциональное использование территорий». И вы увидите, что у вас планируют там построить».

Если планируется уплотнение вашего двора, то активист советует не медлить и, используя предыдущие его советы, изменить невыгодные для вас планы властей.