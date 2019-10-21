Тренер брестского «Динамо»: Еще не думал, что сделаю, если станем чемпионами 21.10.2019, 8:24

МАРЦЕЛ ЛИЧКА

ФОТО: DYNAMO-BREST.BY

Марцел Личка прокомментировал победу брестчан над «Слуцком».

Также чех поделился впечатлением от игры Сергея Кривца и напомнил, что впереди еще тяжелые игры. Cлова Марцела Лички приводит корреспондент «Прессбола».

— Наша сегодняшняя победа показала характер команды в этом году. Первые минуты мы хотели забить гол, пробовали играть в штрафной соперника. Была возможность у Лаптева. Слуцк с контратаки забил гол. Наша команда показала сильную ментальность и борьбу до конца.

«2:1» гол Кисляка — это что-то невероятное. Во втором тайме мы играли хуже первого, но забили три гола. Думаю Милевскому дали карточку за симуляцию. Нойок справедливо получил свой «горчичник».

Кривца выпустил с прицелом на будущий матч. Он может хорошо сыграть в середине, потому как Милевский получил карточку и не будет играть в следующем матче. Кривец вошел тяжело, но проявил опыт и спокойствие, когда забил важный гол.

Лаптев на себя забирает одного-двух игроков. Хорошо понимает Милевского. Сегодня не забил, но делает большую работу. Хобленко умеет входить в игру с замены.

Мы знали, что Шахтер проиграл. Игроки это все переживают индивидуально. Еще не думал, что сделаю, если станем чемпионами. Впереди очень сложные игры. Все мысли только об этих играх, — добавил наставник команды из Бреста.

Отметим, что Марцел Личка был признан лучшим тренером сентября в белорусском чемпионате. В этом сезоне он совершил 16 результативных замен.

Брестское «Динамо» уверенно лидирует в первенстве и уже обеспечило себе медали чемпионата. Станут ли они золотыми — узнаем совсем скоро.