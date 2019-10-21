Прорыв дамбы в Красноярском крае: число пострадавших растет 7 21.10.2019, 9:44

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Фото: vesti.ru

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Красноярском крае число пострадавших от разрушения дамб на Сейбе у поселка старателей увеличилось до 27 человек, уточнила пресс-служба регионального Минздрава. В день аварии сообщалось о том, что травмы получили 16 рабочих золотого рудника, сообщает «Новая газета».

Всего в районной больнице сейчас находятся девять человек с легкими травмами, еще девятерых на самолете доставили в краевую больницу. Девять рабочих отказались от госпитализации после осмотра.

«Уже после ЧП были госпитализированы десять человек, пять из них с тяжелыми и средними травмами доставлены санавиацией в Красноярск, а еще пять находятся в районной больнице», — отметили в министерстве.

В результате каскадного разрушения пяти дамб на реки Сейба волной высотой в несколько метров оказались сметены бытовки поселка золотодобывающей артели «Сисим». По последним данным, 15 человек погибли, тела еще пятерых не нашли — они считаются пропавшими.

Поскольку дамбы для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи были построены без каких-либо разрешительных документов, Росприроднадзор решил проверить все их месторождения, а также все дамбы по стране. По уголовному делу были задержаны гендиректор компании «Сисим», а также начальник и мастер горного участка.