Охота на беглых российских олигархов открыта 1 21.10.2019, 11:11

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Иллюстрационное фото

Бизнесмены вынуждены уезжать из России.

«Атаки на предпринимателей в России заставили многих из них уехать на Запад. Теперь Москва по очереди объявляет их в международный розыск», - пишет немецкое издание Die Welt (перевод - inopressa.ru).

Это произошло, например, с братьями Ананьевыми. «Оба бывших мультимиллиардера - сегодня состояние каждого из них оценивается лишь в 600 млн долларов - всегда вели себя очень лояльно. Они никогда не возмущались системой Путина и скорее играли по ее правилам, - повествует журналист Эдуард Штайнер. - (...) Но московский суд расценил это иначе. Он решил заочно арестовать обоих бизнесменов. С тех пор братья Ананьевы, вовремя покинувшие страну, объявлены в международный розыск». Суд обвиняет их в выводе из «Промсвязьбанка» 66 млрд рублей и 575 млн долларов, говорится в статье.

Как рассказал изданию инсайдер, встретившийся с братьями, они были сильно шокированы стремительными действиями властей. «Государство действовало решительно: наряду с коллекцией картин оно арестовало два частных самолета типа Bombardier Challenger 650, а также 50 объектов недвижимости, 8 автомобилей Mercedes и один автомобиль Jaguar», - передает издание.

«С делом братьев Ананьевых охота на бизнесменов и в частности на беглых олигархов достигла нового апогея. Поэтому именно 2019 год войдет в этой связи в историю страны, ведь с начала года таких случаев накопилось как никогда много. И даже если каждый случай отличается от остальных, а процессы не всегда основываются на враждебности государства к бизнесменам, но и на злонамеренных атаках бывших партнеров по бизнесу или текущих конкурентов, общая картина губительна - и бросает тень на без того слабую привлекательность России как объекта для инвестиций», - указывает Штайнер.

Лишь за несколько дней до вынесения решения по делу братьев Ананьевых, тот же суд принял еще одно похожее решение: в международный розыск был объявлен Сергей Петров, основатель группы компаний «Рольф», занимающий с состоянием в 900 млн евро 114 место в российском списке Forbes. «Являясь сторонником демократических взглядов, он был почти единственным олигархом, поддерживавшим оппозицию против Путина, и, являясь некоторое время депутатом, не голосовал за аннексию Крыма», - отмечает Штайнер. Петрова, с 2016 года проживающего в Австрии, обвиняют в выводе за рубеж 3,9 млрд рублей путем продажи акций дочерней компании по завышенной сумме. «Российские СМИ выяснили, что экспертиза о продажной цене компании, которую в деле Петрова суду представила ФСБ, была проведена фирмой на Северном Кавказе, которая уже давно потеряла свой статус аудитора и из-за проблем с налогами стоит на пороге банкротства», - говорится в статье.

«Именно печально известная служба ФСБ в последнее время все больше замешана в юридических процессах против предпринимателей. Сотрудничество между ней и юстицией становится все более тесным, - подчеркивает автор статьи. - Все более интенсивной становится и экономическая активность самих сотрудников службы».

«Лишь недавно известный журналист Иван Голунов обнаружил в истории о мафии в похоронном бизнесе, что люди из ФСБ контролируют там огромные финансовые потоки. Из других источников стало известно, что генерал-майор ФСБ Александр Пастушков закопал у себя на даче 5 млн долларов».

С ФСБ объединился и бывший бизнес-партнер Давид Якобашвили, чтобы с помощью спецслужбы избавиться от бизнесмена, являвшегося одним из основателей компании «Вимм-Билль-Данн». Российская юстиция обвиняет его в мошенничестве.

По информации российского интернет-издания The Bell, общая сумма ущерба в 12 наиболее крупных делах против бизнесменов, обвиняемых в совершении действительных или фиктивных экономических преступлений, составляет 700 млрд рублей. «При этом почти во всех категориях экономических преступлений обвинительный приговор выносится в 99% случаев. Лишь в категории, связанной с созданием преступной организации, доля обвинительных приговоров составляет «только» 98,85%, а в сфере отмывания денег - 91,89%. (...) Таким образом, тот, кто, будучи бизнесменом, попадает под колеса российской юстиции, как правило, практически наверняка оказывается в тюрьме», - констатирует Die Welt.