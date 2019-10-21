В Казахстане расширили полномочия Назарбаева 2 21.10.2019, 13:42

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Фото: AP

Подписан специальный указ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который расширяет полномочия бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики, передает «Радио Свобода».

Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, ушёл в отставку в марте, но сохранил многие важные полномочия, в том числе – посты главы Совета безопасности и лидера правящей партии "Нур Отан".

Согласно указу, назначение министров, за исключением глав МИД, Минобороны и МВД, отныне проводится президентом после согласования с председателем Совета безопасности. Кроме того, согласно тексту указа, назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, также должно быть согласовано с главой Совета безопасности страны.К ним в частности относятся – администрация президента, генеральная прокуратура, комитет национальной безопасности, Национальный банк, республиканская гвардия, служба внешней разведки, служба охраны президента. Наряду с этим согласование сНазарбаевым теперь необходимо для назначения глав администраций областей, городов республиканского значения и столицы Казахстана.

Назарбаев, которому в этом году исполнилось 79 лет, занимал должность президента Казахстана с апреля 1990 года.

В 2015 году на досрочных выборах он был переизбран на пятый президентский срок. 19 марта 2019 года он объявил об отставке.

В 2018 году Назарбаев получил возможность пожизненно руководить Советом безопасности Казахстана. Отмечалось, что таким образом глава государства пытается сохранить власть после ухода с президентского поста. В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему был присвоен титул Елбасы – "лидера нации".

Назарбаева неоднократно обвиняли в подавлении инакомыслия, злоупотреблениях властью, продлении полномочий через недемократические процедуры.