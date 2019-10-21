Белорусы тратят почти 700 млн долларов в год на компьютеры и софт 21.10.2019, 19:00

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На отдых за границей белорусы потратили вдвое меньше.

Белорусы расходуют около 1,38 млрд рублей в год на компьютеры и софт. Причем рынок программного обеспечения в стране ежегодно растет – примерно на четверть. Согласно официальной статистике, на отдых за границей в прошлом году белорусы потратили вдвое меньше – 780 млн рублей. Результаты исследования прокомментировал белорусский офис «Битрикс24», передает belmir.by.

В 2018 году в Беларуси продали компьютерной техники и программного обеспечения на сумму около 1,38 млрд рублей. Большая часть продаж (около 85 процентов) пришлась на оптовые схемы. По сравнению с 2017 годом, белорусский рынок техники и софта вырос на 28 процентов, следует из данных Белстата. И такая динамика может сохраниться.

«В республике растут продажи не только компьютерного «железа», но и программного обеспечения. Белорусы стали чаще платить за софт и постепенно отказываются от использования пиратских версий. Анализируя продажи наших продуктов, мы заметили, что 40 процентов пользователей нашего софта находятся в Минске, а на все регионы приходятся оставшиеся 60 процентов», – отмечает директор белорусского офиса «Битрикс24» Полина Ганкович.

Преимущественно в Беларуси покупают бухгалтерские программы, антивирусы, офисные пакеты и узкоспециализированный софт. Развитию рынка способствует стратегия разработчиков выпускать бесплатные версии программ. Большинство пользователей начинают именно с них, а по мере необходимости подключают платный функционал.

«Мы видим, что это меняет рынок на примере продукта «Битрикс24». Пользователей бесплатной версии у нас больше. Но многие из тех, кто сегодня обслуживается на бизнес-тарифах, «вырастали» из нее. В какой-то момент наши клиенты осознают, что им нужно больше полезных инструментов, – поясняет Полина Ганкович. – А кто-то остается с бесплатной версией, которая предлагает много возможностей для организации бизнеса: создание сайта, интеграцию с телефонией, управление проектами, учет документов и другое. Похожие сценарии наблюдаются и у других производителей программных продуктов».

Согласно внутреннему исследованию «Битрикс24», системы автоматизации бизнес-процессов активнее всего используют ИТ-компании и сфера оптовой торговли. Начинают платить за софт и физлица. Как ожидается, такая тенденция сохранится и в будущем.

Что касается компьютеров, то они сейчас есть почти в каждом доме. Согласно данным Белстата, на 100 белорусских семей приходится 99 персональных компьютеров, т.е. примерно по одному на семью.