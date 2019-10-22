Путин не помог: новые подробности провальных запусков российских ракет

Путин не помог: новые подробности провальных запусков российских ракет5
- 22.10.2019, 13:07
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Учениями руководил лично глава Кремля.
Ракеты «Калибр», запуском которых во время учений «Гром-2019» руководил лично Владимир Путин, сработали не с первой попытки, пишет «Информационное сопротивление».
Как стало известно, в ходе стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» тестировались новые системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску ракеты «Калибр». С «около трех часов до 15 минут», сообщил РБК источник, близкий к силовым структурам.
В частности, на учениях тестировались система управления и система введения полетного задания, уточнил собеседник.
По его словам, запуски «Калибров» производились с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск».
«С первой команды «Калибры» не ушли. В итоге ракеты улетели, но не с первой попытки и после задействования резервных систем запуска», — указал источник.
Близкий к Генштабу РФ источник также подтвердил, что ракеты «Калибр» ушли со второй-третьей попытки.
Минобороны России опубликовало видео стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» с подлодки «Колпино» в Черном море.
#Видео Экипаж подводной лодки Черноморского флота #Колпино из подводного положения выполнил пуски ракетами #Калибр по береговой и морской целям в Черном море https://t.co/Pc7HjABF2N #ЧерноморскийФлот #ПодводныеЛодки #ПускиРакет #КрылатыеРакеты #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/5zWOUK9qta— Минобороны России (@mod_russia) October 9, 2019