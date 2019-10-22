Российская экономика побила рекорд СССР 3 22.10.2019, 22:57

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ВВП России удивляет.

Пока российская госпропаганда внушает населению веру в величие и внешнего врага, российская экономика тонет в болоте стагнации и бьет рекорды застоя последних лет СССР, свидетельствует статистика Росстата и расчеты Высшей школы экономики.

Пережив за 11 лет две рецессии, две девальвации рубля и самое продолжительное в 21-м веке падение уровня жизни, российская экономика на начало 2019 года превышала уровни 2008-го всего 8,8%, передает finanz.ru.

Со средним темпом роста в 0,88% в год Россия в 3,5 раза отстала от мировой экономики, прибавившей, по данным Всемирного банка 31,2%, почти вдвое от США, где экономика прибавила 16,2%, и в 11 раз от Китая, чей ВВП стал больше на 101%.

Двукратным стало даже отставание от СССР периода застоя.

В советском союзе, по данным ВШЭ, подушевой ВВП рос 9-10% в год в начале 1950х, на 4-6% - в 1960х и сохранял эти темпы в первой половине 1970х, когда цены на нефть взлетели и западносибирские месторождения искупали страну в нефтедолларах.

Однако уже во втором половине 1970х рост замедлился вдвое, а 1979 году составил лишь 1%.

В среднем даже в самый тяжелый, терминальный период своего существования - 1979-1990 гг - экономика СССР прибавляла 1,5% в год - то есть вдвое больше, чем российская сейчас.

Хотя правительство РФ годами строит планы ускорения, а их последняя версия предполагает рывок до 3% роста с 2021 года, оптимизм российских чиновников не разделяет ни один крупный зарубежных институт.

Международный валютный фонд прогнозирует России 1,1% роста в этом году, 1,9% в следующем и планку в 1,5% вплоть до 2024 года.

В результате, по расчетам фонда, к концу четвертого срока Владимира Путина доля России в мировом ВВП с нынешних 3,1% упадет 2,8% - исторического минимума, который ниже даже антирекорда последнего года президентства Бориса Ельцина (3%).

Российская экономика устроена очень просто: мы продаем за рубеж сырье, «немного приторговываем» металлами, лесом и оружием, а закупаем за границей сложную технику и потребительские товары, констатирует основатель Movchans Group Андрей Мовчан.

«Когда у власти бухгалтер, он не понимает, что такое рост бизнеса, он понимает, что такое отчетность. Когда у власти военные в том или ином виде (не умаляя достоинств военных), когда у власти люди из органов госбезопасности (не умаляя важности госбезопасности) они не понимают, что такое давать развиваться. Они понимают, что такое дать указание и получить отчет. Вот указаниями и отчетами мы и живем», - объясняет Мовчан.

Пока не изменятся отношения государства и бизнеса, никто в Россию инвестировать не будет, кроме «ковбоев, готовых рискнуть заработать 200% годовых или все потерять, и чиновников, которым деваться просто некуда», добавляет он.